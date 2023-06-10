«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз на финал Лиги чемпионов 10 июня 2023 года
10 июня завершится европейский футбольный сезон — на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле пройдет финал Лиги чемпионов. За трофей поспорят «Манчестер Сити» и «Интер», главный арбитр встречи — поляк Шимон Марчиняк. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — серьезные фавориты встречи: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно за 1.53, что около 65% вероятности. Выигрыш «нерадзурри» предложен с котировкой 6.67 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.65 (21%).
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Поставить на то, что «Интер» как минимум дотянет до дополнительного времени и не проиграет в основное, можно за 2.68.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:
• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.92;
• 1:0 — за 7.12;
• 2:1 и ничья 1:1 — за 8.25.
Три последних финала ЛЧ завершились со счетом 1:0, но в этот раз аналитики предвкушают большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
Итоговая победа «Манчестера» в турнире оценена в 1.26, «Интера» — в 4.18.
Прогноз и ставка на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»
В финалах ЛЧ явно прослеживается тренд на невысокую результативность: в последних четырех команды забивали максимум два мяча, а в трех подряд — по одному. Причем во всех этих поединках отличался только один коллектив. «Интер» же хорошо играет в защите и вполне может сдержать даже мощную атаку «Сити». В последних 12 играх во всех турнирах «нерадзурри» пропустили лишь девять мячей. В плей-офф ЛЧ команда Симоне Индзаги почти непробиваема: отыграла насухо пять из шести поединков на вылет и пропустила только в ответном особо не важном матче с «Бенфикой» (3:3).
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.64 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9