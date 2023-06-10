10 июня завершится европейский футбольный сезон — на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле пройдет финал Лиги чемпионов. За трофей поспорят «Манчестер Сити» и «Интер», главный арбитр встречи — поляк Шимон Марчиняк. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — серьезные фавориты встречи: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно за 1.53, что около 65% вероятности. Выигрыш «нерадзурри» предложен с котировкой 6.67 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.65 (21%).

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Поставить на то, что «Интер» как минимум дотянет до дополнительного времени и не проиграет в основное, можно за 2.68.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:

• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.92;

• 1:0 — за 7.12;

• 2:1 и ничья 1:1 — за 8.25.

Три последних финала ЛЧ завершились со счетом 1:0, но в этот раз аналитики предвкушают большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Итоговая победа «Манчестера» в турнире оценена в 1.26, «Интера» — в 4.18.

Прогноз и ставка на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»

В финалах ЛЧ явно прослеживается тренд на невысокую результативность: в последних четырех команды забивали максимум два мяча, а в трех подряд — по одному. Причем во всех этих поединках отличался только один коллектив. «Интер» же хорошо играет в защите и вполне может сдержать даже мощную атаку «Сити». В последних 12 играх во всех турнирах «нерадзурри» пропустили лишь девять мячей. В плей-офф ЛЧ команда Симоне Индзаги почти непробиваема: отыграла насухо пять из шести поединков на вылет и пропустила только в ответном особо не важном матче с «Бенфикой» (3:3).

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.64 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).

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