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Сегодня, 19:15

Плей-офф НХЛ: эксперты оценили шансы команд на выход в полуфинал Кубка Стэнли

Прогноз экспертов на четвертьфинальные матчи плей-офф НХЛ
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Джонни Годро и Никита Задоров («Калгари Флэймз»).
Фото Global Look Press

18 мая 2022 года стартует второй раунд плей-офф НХЛ, первый прошел без сенсаций. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

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«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В первом полуфинале Восточной конференции сойдутся лучшая команда двух последних розыгрышей Кубка Стэнли и сильнейший коллектив прошедшего регулярного сезона. «Флорида» в первом раунде в шести матчах разобралась с «Вашингтоном» Александра Овечкина, хотя после трех игр уступала 1:2.

«Тампа» в стартовом туре в семиматчевом триллере переиграла «Торонто Мэйпл Ливс». Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лайтнинг» аутсайдерами противостояния. Коэффициент на проход «Тампы» в полуфинал — 2.23, это примерно 43% вероятности. На успех «Флориды» предложена котировка 1.65 (57%).

Самый ожидаемый исход дуэли — победа «Флориды» 4:3, коэффициент — 5.30.

Шанс увидеть хотя бы один «сухой» матч (одна из команд не пропустит) — 2.25, тотал таких игр меньше 0.5 — 1.57.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Каролина» в предыдущем раунде в семи матчах одолела «Бостон Брюинз», «синерубашечники» так же в семи играх дожали команду Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинз».

«Каролина» — явный фаворит пары. Коэффициент на проход «Харрикейнз» в полуфинал — 1.57, вероятность — примерно 62%. На сенсацию от «Нью-Йорка» можно поставить за 2.40 (38%).

По мнению аналитиков, с большей вероятностью серия закончится со счетом 4:1 либо 4:2 в пользу «Каролины». Котировка на эти рынки — 5.30.

На тотал больше 5.5 матчей в серии коэффициент 1.50, на ТМ 5.5 — 2.40.

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«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»

В полуфинале Западной конференции схлестнутся «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». «Эвс» — главный фаворит всего плей-офф — в первом раунде всухую вынесли «Нэшвилл Предаторз». Котировка на проход «Колорадо» в финал Запада — 1.25, то есть около 80% вероятности.

«Сент-Луис» в первом раунде разделался с «Миннесотой Уайлд» (4:2). Шанс на выход дальше — маленький, котировка — 4.00 (20%).

Наиболее вероятный исход противостояния — победа «Колорадо» со счетом 4:1, коэффициент — 3.70.

На победу «Сент-Луиса» в серии с форой (+2.5) выигранных матча можно поставить за 1.53, на победу «Колорадо» с форой (-2.5) — за 2.45.

«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерс»

Последняя четвертьфинальная пара — «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерс». Соперники прошли первую стадию только в семи матчах, но безусловным фаворитом очного противостояния оказался «Калгари». Коэффициент на проход «Флэймз» в полуфинал — 1.50, вероятность — примерно 65%. Шансы «Эдмонтона» расценили в 2.60 (35%).

Аналитики предполагают, что у фаворита не будет проблем. Самый ожидаемый исход серии — победа «Калгари» 4:1. Коэффициент — 4.90.

Шанс увидеть как минимум один «сухой» матч — 2.03. Обратный рынок идет за 1.70.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Калгари Флэймз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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