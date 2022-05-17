Плей-офф НХЛ: эксперты оценили шансы команд на выход в полуфинал Кубка Стэнли
18 мая 2022 года стартует второй раунд плей-офф НХЛ, первый прошел без сенсаций. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выйти в полуфинал Кубка Стэнли.
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
В первом полуфинале Восточной конференции сойдутся лучшая команда двух последних розыгрышей Кубка Стэнли и сильнейший коллектив прошедшего регулярного сезона. «Флорида» в первом раунде в шести матчах разобралась с «Вашингтоном» Александра Овечкина, хотя после трех игр уступала 1:2.
«Тампа» в стартовом туре в семиматчевом триллере переиграла «Торонто Мэйпл Ливс». Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лайтнинг» аутсайдерами противостояния. Коэффициент на проход «Тампы» в полуфинал — 2.23, это примерно 43% вероятности. На успех «Флориды» предложена котировка 1.65 (57%).
Самый ожидаемый исход дуэли — победа «Флориды» 4:3, коэффициент — 5.30.
Шанс увидеть хотя бы один «сухой» матч (одна из команд не пропустит) — 2.25, тотал таких игр меньше 0.5 — 1.57.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Каролина» в предыдущем раунде в семи матчах одолела «Бостон Брюинз», «синерубашечники» так же в семи играх дожали команду Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинз».
«Каролина» — явный фаворит пары. Коэффициент на проход «Харрикейнз» в полуфинал — 1.57, вероятность — примерно 62%. На сенсацию от «Нью-Йорка» можно поставить за 2.40 (38%).
По мнению аналитиков, с большей вероятностью серия закончится со счетом 4:1 либо 4:2 в пользу «Каролины». Котировка на эти рынки — 5.30.
На тотал больше 5.5 матчей в серии коэффициент 1.50, на ТМ 5.5 — 2.40.
«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»
В полуфинале Западной конференции схлестнутся «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». «Эвс» — главный фаворит всего плей-офф — в первом раунде всухую вынесли «Нэшвилл Предаторз». Котировка на проход «Колорадо» в финал Запада — 1.25, то есть около 80% вероятности.
«Сент-Луис» в первом раунде разделался с «Миннесотой Уайлд» (4:2). Шанс на выход дальше — маленький, котировка — 4.00 (20%).
Наиболее вероятный исход противостояния — победа «Колорадо» со счетом 4:1, коэффициент — 3.70.
На победу «Сент-Луиса» в серии с форой (+2.5) выигранных матча можно поставить за 1.53, на победу «Колорадо» с форой (-2.5) — за 2.45.
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерс»
Последняя четвертьфинальная пара — «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерс». Соперники прошли первую стадию только в семи матчах, но безусловным фаворитом очного противостояния оказался «Калгари». Коэффициент на проход «Флэймз» в полуфинал — 1.50, вероятность — примерно 65%. Шансы «Эдмонтона» расценили в 2.60 (35%).
Аналитики предполагают, что у фаворита не будет проблем. Самый ожидаемый исход серии — победа «Калгари» 4:1. Коэффициент — 4.90.
Шанс увидеть как минимум один «сухой» матч — 2.03. Обратный рынок идет за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0