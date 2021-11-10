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«Филадельфия» — «Торонто»: коэффициенты и ставки на матч НХЛ 11 ноября

15:15
Хоккеисты «Филадельфии». Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Филадельфии». Фото USA Today Sports
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11 ноября 2021 года в очередном туре регулярного первенства НХЛ «Торонто» отправится в гости к «Филадельфии». Встреча между ними состоится на стадионе «Уэллс Фарго-центр». Начало — в 03.30.

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Команда Шелдона Кифа — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время матча можно за 2.30 — это около 40% вероятности. Триумф «Филадельфии» доступен за 2.60 (36%), а ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Торонто» можно выиграть 2300 рублей в случае успеха канадцев.

Ф1(0) можно взять за 2.00, а Ф2(0) — за 1.80.

Тотал больше 5.5 доступен за 1.60, а ТМ 5.5 — за 2.34.

Поставить на победу «Филадельфии» с учетом ОТ и буллитов можно за 2.00. Такой же исход в пользу «Торонто» оценивается котировкой 1.80.

Вероятность того, что «Филадельфия» забьет три шайбы или более оценивается котировкой 1.60.

Не сомневаетесь, что «Торонто» отличится минимум трижды? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 1.51.

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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