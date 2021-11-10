11 ноября 2021 года в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк» встретится дома с «Милуоки». Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден», начало — в 3.30.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Нью-Йорка» можно за 1.85 — это примерно 47% вероятности. Триумф «Милуоки» оценивается котировкой 2.00 (53%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Милуоки» потенциальная выплата составит 2000 рублей.

Ф1(+2.5) доступна за 2.97, а Ф2(-2.5) — за 1.74.

Сделать ставку на тотал очков «Нью-Йорка» больше 108.5 можно за 1.85.

ИТ2 больше 106.5 идет в линии за 1.79. Ничья в основное время встречи возможна за 11.0.