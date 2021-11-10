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«Филадельфия» — «Торонто»: где смотреть матч 11 ноября онлайн в прямом эфире

17:15
Хоккеисты «Филадельфии». Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Филадельфии». Фото USA Today Sports
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11 ноября 2021 года «Филадельфия» примет «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча между ними пройдет на стадионе «Уэллс Фарго-центр», начало — в 03.30. Прямую трансляцию можно посмотреть на сервисах Яндекса.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Торонто» в основное время можно за 2.30 — это примерно 40% вероятности. Успех «Филадельфии» оценивается коэффициентом 2.60 (36%), а ничья — 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата будет 3900 рублей, а прибыль — 2900 рублей.

Ф1(0) идет за 2.00, а Ф2(0) — за 1.80.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 1.60, а ТМ 5.5 — за 2.34.

«Филадельфия» отличилась больше двух раз в трех последних домашних встречах с «Торонто». Повторит? ИТБ1 (2.5) доступен за 1.60.

Шансы «Торонто» забросить три шайбы или более оцениваются котировкой 1.51.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 3:3 — коэффициент 9.20;
— 2:2 — 10.0;
— 2:3 — 15.0.

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Матвей Леонов все материалы автора
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