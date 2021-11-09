10 ноября в рамках регулярного сезона НБА «Филадельфия» встретится дома с «Милуоки». Игра пройдет в Филадельфии на арене «Фисерв Форум», начало — в 3.30.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитом встречи. Поставить на победу «Милуоки» можно за 1.80 — это примерно 47% вероятности. Триумф гостевой команды оценивается котировкой 2.00 (53%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Милуоки» потенциальная выплата составит 1800 рублей.

Ф1(-2.5) доступна за 2.30, а Ф2(+2.5) — за 1.58.

Сделать ставку на тотал очков «Филадельфии» больше 109.5 можно за 1.76. ИТ2 110.5 идет в линии за 1.87.

Ничья в основное время встречи возможна за 11.0.