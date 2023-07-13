Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 13 июля 2023 года
13 июля в полуфинале Уимблдона встретятся украинка Элина Свитолина и Маркета Вондроушова из Чехии. Поединок начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир. В личном противостоянии ведет Свитолина (3:2).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у девушек примерно равные шансы на проход в финал: взять на победу Вондроушовой можно с коэффициентом 1.80, это приблизительно 54% вероятности. Триумф украинки дали с чуть большей котировкой 2.07 (46%).
Верите в Свитолину? Ставка в 1000 рублей на 76-ю ракетку мира при благоприятном итоге принесет 2070 рублей.
Правда, аналитики наиболее вероятным исходом поединка считают сухую викторию чешки (2:0), такой результат идет за 2.70. Успех Элины 2:0 — за 3.15.
Также предложен широкий выбор ставок на выигрыш любой из теннисисток с учетом форы:
• Ф1(1.5) — за 1.87, Ф2(-1.5) — за 1.98;
• Ф1(2.5) — за 1.68, Ф2(-2.5) — за 2.22.
Обе спортсменки на двух прошлых раундах отдали по одному сету, букмекеры полагают, что и предстоящая встреча может получиться упорной. Тотал больше 22.5 гейма доступен за 2.01, ТМ 22.5 — за 1.84.
Вероятность увидеть тай-брейк оценена в 2.70, обратный рынок представлен за 1.40.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Элина Свитолина — Маркета Вондроушова
Для обеих девушек выход в полуфинал Уимблдона — лучшее достижение в карьере. Спортсменки на входят даже в топ-40 WTA, но поборются за выход в финал, а по пути убрали с турнира гораздо более именитых соперниц. Свитолина разобралась с Викторией Азаренко и первой ракеткой мира Игой Свентек. Чешка справилась с Вероникой Кудерметовой, Джессикой Пегулой и другими крепкими теннисистками. Очное противостояние может получиться упорным, тем более что на двух прошлых стадиях они отдали оппоненткам по сету.
Рекомендуемая ставка: ТБ 23.5 за 2.25.
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5
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6
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|20:00
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Сочи – Балтика
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