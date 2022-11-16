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16 ноября, 17:15

«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 16 ноября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

16 ноября «Факел» попробует еще раз остановить «Зенит» дома, на этот раз — в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Понаблюдать за попыткой в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Премьер», начало трансляции — в 17.55 мск.

Кубок России. Группа B
16 нояб, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:2
Зенит

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом «Зенит». Поставить на победу гостей можно за 1.40, это примерно 71% вероятности. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Факела» — за 8.70 (5%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4100 рублей.

«Факел» уже играл вничью с «Зенитом» дома в этом сезоне — если считаете, что воронежцы повторят успех, оформите ставку за 3.10.

В кубковом матче ничьей быть не может. Поставить на проход «Зенита» можно за 1.23, на «Факел» за 4.50.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.82, Ф2(-1.5) — за 2.00.

«Верх» по голам проходил у команд по два раза на групповом этапе. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.67, обратный исход — за 2.30.

Вариант «обе забьют» идет за 1.96. Котировка на то, что обмен голами не произойдет, чуть ниже — 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

Ситуация у «Факела» безнадежная, воронежцы проиграли все матчи на групповом этапе на данный момент. Вопрос в том — бросят ли они весла или все же решат сопротивляться? А вот «Зениту» без всяких «но» нужна победа — они занимают третье место, что совсем непрестижно. Три очка нужны как воздух. Вероятно, питерцы задавят хозяев — но и воронежцы найдут, чем ответить.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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