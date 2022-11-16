16 ноября «Факел» попробует еще раз остановить «Зенит» дома, на этот раз — в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Понаблюдать за попыткой в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Премьер», начало трансляции — в 17.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом «Зенит». Поставить на победу гостей можно за 1.40, это примерно 71% вероятности. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Факела» — за 8.70 (5%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4100 рублей.

«Факел» уже играл вничью с «Зенитом» дома в этом сезоне — если считаете, что воронежцы повторят успех, оформите ставку за 3.10.

В кубковом матче ничьей быть не может. Поставить на проход «Зенита» можно за 1.23, на «Факел» за 4.50.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.82, Ф2(-1.5) — за 2.00.

«Верх» по голам проходил у команд по два раза на групповом этапе. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.67, обратный исход — за 2.30.

Вариант «обе забьют» идет за 1.96. Котировка на то, что обмен голами не произойдет, чуть ниже — 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

Ситуация у «Факела» безнадежная, воронежцы проиграли все матчи на групповом этапе на данный момент. Вопрос в том — бросят ли они весла или все же решат сопротивляться? А вот «Зениту» без всяких «но» нужна победа — они занимают третье место, что совсем непрестижно. Три очка нужны как воздух. Вероятно, питерцы задавят хозяев — но и воронежцы найдут, чем ответить.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.