«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 16 ноября 2022 года
16 ноября «Факел» попробует еще раз остановить «Зенит» дома, на этот раз — в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Понаблюдать за попыткой в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Премьер», начало трансляции — в 17.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом «Зенит». Поставить на победу гостей можно за 1.40, это примерно 71% вероятности. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Факела» — за 8.70 (5%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4100 рублей.
«Факел» уже играл вничью с «Зенитом» дома в этом сезоне — если считаете, что воронежцы повторят успех, оформите ставку за 3.10.
В кубковом матче ничьей быть не может. Поставить на проход «Зенита» можно за 1.23, на «Факел» за 4.50.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.82, Ф2(-1.5) — за 2.00.
«Верх» по голам проходил у команд по два раза на групповом этапе. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.67, обратный исход — за 2.30.
Вариант «обе забьют» идет за 1.96. Котировка на то, что обмен голами не произойдет, чуть ниже — 1.84.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»
Ситуация у «Факела» безнадежная, воронежцы проиграли все матчи на групповом этапе на данный момент. Вопрос в том — бросят ли они весла или все же решат сопротивляться? А вот «Зениту» без всяких «но» нужна победа — они занимают третье место, что совсем непрестижно. Три очка нужны как воздух. Вероятно, питерцы задавят хозяев — но и воронежцы найдут, чем ответить.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2