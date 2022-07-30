«Сочи» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Вице-чемпион прошлого сезона РПЛ «Сочи» в третьем туре нового розыгрыша встретится с «Ахматом». Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск. Обслужит встречу судья из Санкт-Петербурга Артем Любимов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами встречи. Победу «Сочи» можно взять за 2.00, это ровно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех «Ахмата» идет за чуть большие 3.80 (24%).
Ставка в 1000 рублей на то, что грозненцы заберут три очка, в случае необходимого исхода принесет выигрыш в 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.
Отличный вариант — «Ахмат» не проиграет» за 1.86. Хотя пять последних матчей остались за «Сочи», сейчас южане не в лучшем состоянии и лишились важных игроков, поэтому вполне могут проиграть.
В последних играх РПЛ обе команды пробили тотал больше 2.5 мяча. На повторение результата в очном матче котировка 1.86, на ТМ 2.5 — 2.00.
Соперники играли между собой восемь раз и в пяти случаях обменялись голами. «Обе забьют» идет за 1.82, обратный исход — за 2.00.
Коэффициент 5.10 на то, что разные таймы выиграют разные команды. Повод рискнуть?
Также есть отличный вариант «главный судья лично посмотрит ВАР». Котировка — 2.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1