Вице-чемпион прошлого сезона РПЛ «Сочи» в третьем туре нового розыгрыша встретится с «Ахматом». Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск. Обслужит встречу судья из Санкт-Петербурга Артем Любимов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами встречи. Победу «Сочи» можно взять за 2.00, это ровно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех «Ахмата» идет за чуть большие 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на то, что грозненцы заберут три очка, в случае необходимого исхода принесет выигрыш в 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.

Отличный вариант — «Ахмат» не проиграет» за 1.86. Хотя пять последних матчей остались за «Сочи», сейчас южане не в лучшем состоянии и лишились важных игроков, поэтому вполне могут проиграть.

В последних играх РПЛ обе команды пробили тотал больше 2.5 мяча. На повторение результата в очном матче котировка 1.86, на ТМ 2.5 — 2.00.

Соперники играли между собой восемь раз и в пяти случаях обменялись голами. «Обе забьют» идет за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Коэффициент 5.10 на то, что разные таймы выиграют разные команды. Повод рискнуть?

Также есть отличный вариант «главный судья лично посмотрит ВАР». Котировка — 2.65.