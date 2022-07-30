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«Сочи» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Сочи».
Фото Global Look Press

Вице-чемпион прошлого сезона РПЛ «Сочи» в третьем туре нового розыгрыша встретится с «Ахматом». Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск. Обслужит встречу судья из Санкт-Петербурга Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами встречи. Победу «Сочи» можно взять за 2.00, это ровно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех «Ахмата» идет за чуть большие 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на то, что грозненцы заберут три очка, в случае необходимого исхода принесет выигрыш в 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.

Отличный вариант — «Ахмат» не проиграет» за 1.86. Хотя пять последних матчей остались за «Сочи», сейчас южане не в лучшем состоянии и лишились важных игроков, поэтому вполне могут проиграть.

В последних играх РПЛ обе команды пробили тотал больше 2.5 мяча. На повторение результата в очном матче котировка 1.86, на ТМ 2.5 — 2.00.

 
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Соперники играли между собой восемь раз и в пяти случаях обменялись голами. «Обе забьют» идет за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Коэффициент 5.10 на то, что разные таймы выиграют разные команды. Повод рискнуть?

Также есть отличный вариант «главный судья лично посмотрит ВАР». Котировка — 2.65.

 

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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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