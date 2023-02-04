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«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 4 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Микель Артета.
Фото Global Look Press

4 февраля в матче 22-го тура чемпионата Англии сойдутся «Арсенал» и «Эвертон». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи —Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
04 февр, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в гостей. Поставить на них можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (20%), успех «Эвертона» — в 8.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Эвертон» не проиграет, оформите ставки за 3.00.

Улучшить котировку на победу «Арсенала» или добавить шансов «Эветону» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.70, Ф2(-1.5) — за 2.23.

Эксперты ожидают результативной встречи, поставить на ТБ 2.5 можно за 1.86.

Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за приличные 2.10.

Сможет ли «Эвертон» забить. Если верите в «ирисок», оформите ставку за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Арсенала» за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Арсенал»

Лондонцы слишком хороши, чтобы давать хоть какие-то шансы «Эвертону». Микель Артета проделал прекрасную работу, «канониры» одна из самых результативных команд АПЛ с прекрасной обороной. Одновременно с этим у «Эвертона» жуткая ситуация — они забили всего 15 раз в этом чемпионате, а пропустили 28 мячей. Так что «Арсенал» победит — вероятно, крупно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ2 (1.5) за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
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«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 3 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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