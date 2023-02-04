«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2023 года
4 февраля в матче 22-го тура чемпионата Англии сойдутся «Арсенал» и «Эвертон». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи —Дэвид Кут.
Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в гостей. Поставить на них можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (20%), успех «Эвертона» — в 8.50 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.
Если считаете, что «Эвертон» не проиграет, оформите ставки за 3.00.
Улучшить котировку на победу «Арсенала» или добавить шансов «Эветону» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.70, Ф2(-1.5) — за 2.23.
Эксперты ожидают результативной встречи, поставить на ТБ 2.5 можно за 1.86.
Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за приличные 2.10.
Сможет ли «Эвертон» забить. Если верите в «ирисок», оформите ставку за 1.83.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Арсенала» за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Арсенал»
Лондонцы слишком хороши, чтобы давать хоть какие-то шансы «Эвертону». Микель Артета проделал прекрасную работу, «канониры» одна из самых результативных команд АПЛ с прекрасной обороной. Одновременно с этим у «Эвертона» жуткая ситуация — они забили всего 15 раз в этом чемпионате, а пропустили 28 мячей. Так что «Арсенал» победит — вероятно, крупно.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ2 (1.5) за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2