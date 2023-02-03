«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 3 февраля 2023 года
3 февраля в 22-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби — мощно прокачавший состав «Челси» проэкзаменует «Фулхэм». Игру примет стадион «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Стэарта Атуэлла прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.65, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Фулхэма» — за 5.80 (15%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.
Команды уже встречались в феврале — та игра завершилась сенсационной победой «дачников» со счетом 2:1. На то, что они снова не проиграют, котировка — 2.32.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.
Если считаете, что команды снова обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 1.95. «Обе забьют — нет» предложено за 1.85.
Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.
Может, новые звезды «Челси» хорошенько накормят «Фулхэм»? На то, что одна из команд забьет три и более гола, можно поставить за 2.80.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу синих за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»
С предыдущей встречи команд утекло меньше месяца, но за этот небольшой отрезок произошли глобальные изменения. В первую очередь в составе «Челси», который приобрел сразу несколько топовых игроков: Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса. Эти ребята качественно усилят состав синих и точно не допустят того, что произошло на «Крэйвен Коттедж» — «Фулхэм» победил дома 2:1.
Если не брать в расчет ту встречу, то «Челси» обычно не теряет очки против этого соперника — до злополучного поражения выиграл семь очных матчей подряд. Новички помогут «пенсионерам» начать новую успешную серию.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2