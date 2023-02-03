Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 3 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кепа Аррисабалага.
Фото Global Look Press

3 февраля в 22-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби — мощно прокачавший состав «Челси» проэкзаменует «Фулхэм». Игру примет стадион «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Стэарта Атуэлла прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
03 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Фулхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.65, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Фулхэма» — за 5.80 (15%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.

Команды уже встречались в феврале — та игра завершилась сенсационной победой «дачников» со счетом 2:1. На то, что они снова не проиграют, котировка — 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Если считаете, что команды снова обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 1.95. «Обе забьют — нет» предложено за 1.85.

Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Может, новые звезды «Челси» хорошенько накормят «Фулхэм»? На то, что одна из команд забьет три и более гола, можно поставить за 2.80.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу синих за 6.50.

Рэшфорд, Марсьяль и&nbsp;Фернандеш. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: Рэшфорд и Бруну не оставят шанса сопернику

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»

С предыдущей встречи команд утекло меньше месяца, но за этот небольшой отрезок произошли глобальные изменения. В первую очередь в составе «Челси», который приобрел сразу несколько топовых игроков: Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса. Эти ребята качественно усилят состав синих и точно не допустят того, что произошло на «Крэйвен Коттедж» — «Фулхэм» победил дома 2:1.

Если не брать в расчет ту встречу, то «Челси» обычно не теряет очки против этого соперника — до злополучного поражения выиграл семь очных матчей подряд. Новички помогут «пенсионерам» начать новую успешную серию.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фулхэм
ФК Челси
0
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 3 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости