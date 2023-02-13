Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 13 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Эспаньол» — «Реал» 13 февраля 2023 года
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Такефуса Кубо.
Фото Global Look Press

13 февраля в чемпионате Испании «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад». Встреча 21-го тура пройдет на «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Муньис Руис.

Испания. Лига 1. 21-й тур
13 февр, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» — явный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность исхода — примерно 43%. На успех «Эспаньола» котировка значительно выше — 3.70 (26%), на ничью — 3.10 (31%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет выплату 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Если считаете, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, возьмите 1Х за 1.68. Если верите в гостей, то Х2 за 1.31.

Тотал больше 2.5 мяча идет за очень крупные 2.70, а ТМ 2.5 — за 1.51.

«Эспаньол» неважно играет дома: одна победа в пяти матчах. А «Реал Сосьедад» отлично выступает на выезде — лишь одно поражение в пяти играх при трех победах. В предыдущих трех выездных встречах клуб из Сан-Себастьяна не пропустил. На то, что «Эспаньол» останется без голов дома, котировка — 2.40.

Эксперты допускают, что одна из команд не забьет. На отсутствие обмена голами предложен коэффициент 2.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Реала Сосьедад» — 5.60;

  • минимальный успех «Эспаньола» — 7.60;

  • ничья 1:1 — 8.30.

Харри Кейн. «Милан» — «Тоттенхэм»: Жиру и Леау не спасут хозяев от ярости Кейна

Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

«Эспаньол» уже провалил сезон-2022/23: идет 17-м и везет «Валенсии» из зоны вылета всего одно очко. При этом команда проиграла лишь раз в последних пяти встречах.

Каталонцы занимают только третье место с конца по набранным в домашних матчах очкам, но в последнее время взяли себя в руки и не уступили на своей арене в пяти встречах.

В то же время «Реал Сосьедад» проводит роскошный сезон: идет на третьем месте в ла лиге, поддавливая «Реал» и «Барселону». Команда набрала 39 очков в 20 матчах и стучится в Лигу чемпионов, оторвавшись от шестого места на семь очков.

Но при этом баски отнюдь не короли атаки: забили всего 28 мячей. Например, у «Барселоны» в активе 42 гола. Зато команда из Сан-Себастьяна отлично защищается. Она на четвертом месте в лиге по пропущенным мячам (19). В трех последних матчах «Сосьедад» выиграл лишь однажды — у «Райо Вальекано» (2:0), зато ничья с «Реал Мадрид» (0:0) компенсировала поражение от «Вальядолида (0:1).

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 2.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Эспаньол
0
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сампдория» — «Интер»: прогноз на матч серии А 13 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости