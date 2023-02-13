«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 13 февраля 2023 года
13 февраля в чемпионате Испании «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад». Встреча 21-го тура пройдет на «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Муньис Руис.
«Реал Сосьедад» — явный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность исхода — примерно 43%. На успех «Эспаньола» котировка значительно выше — 3.70 (26%), на ничью — 3.10 (31%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет выплату 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.
Если считаете, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, возьмите 1Х за 1.68. Если верите в гостей, то Х2 за 1.31.
Тотал больше 2.5 мяча идет за очень крупные 2.70, а ТМ 2.5 — за 1.51.
«Эспаньол» неважно играет дома: одна победа в пяти матчах. А «Реал Сосьедад» отлично выступает на выезде — лишь одно поражение в пяти играх при трех победах. В предыдущих трех выездных встречах клуб из Сан-Себастьяна не пропустил. На то, что «Эспаньол» останется без голов дома, котировка — 2.40.
Эксперты допускают, что одна из команд не забьет. На отсутствие обмена голами предложен коэффициент 2.17.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
1:0 в пользу «Реала Сосьедад» — 5.60;
-
минимальный успех «Эспаньола» — 7.60;
-
ничья 1:1 — 8.30.
Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»
«Эспаньол» уже провалил сезон-2022/23: идет 17-м и везет «Валенсии» из зоны вылета всего одно очко. При этом команда проиграла лишь раз в последних пяти встречах.
Каталонцы занимают только третье место с конца по набранным в домашних матчах очкам, но в последнее время взяли себя в руки и не уступили на своей арене в пяти встречах.
В то же время «Реал Сосьедад» проводит роскошный сезон: идет на третьем месте в ла лиге, поддавливая «Реал» и «Барселону». Команда набрала 39 очков в 20 матчах и стучится в Лигу чемпионов, оторвавшись от шестого места на семь очков.
Но при этом баски отнюдь не короли атаки: забили всего 28 мячей. Например, у «Барселоны» в активе 42 гола. Зато команда из Сан-Себастьяна отлично защищается. Она на четвертом месте в лиге по пропущенным мячам (19). В трех последних матчах «Сосьедад» выиграл лишь однажды — у «Райо Вальекано» (2:0), зато ничья с «Реал Мадрид» (0:0) компенсировала поражение от «Вальядолида (0:1).
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 2.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2