«Сампдория» — «Интер»: прогноз на матч серии А 13 февраля 2023 года
13 февраля в 22-м туре серии А вторая команда чемпионата «Интер» приедет в гости к предпоследней — «Сампдории». Матч пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис», начало — в 22.45 по московскому времени. Увидеть матч в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Главный судья — Фабио Мареска.
По мнению букмекеров, «Интер» — безоговорочный фаворит встречи. На победу нерадзурри выставлен коэффициент 1.45, это около 68% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.70 (21%), успех «Сампдории» — в 8.10 (11%).
Если поставить 1000 рублей на ничью, то равный счет принесет выигрыш в 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.
«Сампдория» не побеждает в шести матчах подряд во всех турнирах, проиграв пять из них с общим счетом 0:7. Вероятность того, что хозяева не забьют и «Интеру», идет за 2.02.
Правда, в последнем туре «моряки» сыграли вничью с «Монцей» (2:2) и почувствовали запах крови, а «Интер» пропускает больше всех в топ-4. Котировка хотя бы на один гол «Сампдории» составляет 1.86.
В первом круге сезона-2022/23 миланский клуб разбил «Сампу» — 3:0. «Интер» — самая забивающая команда после лидирующего «Наполи»: на счету черно-синих 41 гол. Поставить на то, что хотя бы одна команда забьет три и более мяча, можно с коэффициентом 2.65.
«Интер» не забил всего в 17% матчей чемпионата в сезоне-2022/23. При этом черно-синие отличились примерно поровну в обоих таймах (22-19). На мячи гостей в каждой из 45-минуток можно поставить с коэффициентом 2.30.
Эксперты предполагают, что соперники обменяются голами. Котировка на это — 2.13. Но «обе забьют — нет» — более реалистичный сценарий, на него предлагают 1.71.
Четыре наиболее вероятных исхода матча:
-
1:0 в пользу «Интера» — 6.00;
-
2:0 — 6.00;
-
2:1 или 1:1 — 8.20.
Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Интер»
«Сампдория» всухую проиграла пять матчей подряд и только в последнем туре с трудом добыла ничью в противостоянии с «Монцей» (2:2). Дома бело-синие не могут выиграть в семи встречах, а забить не получается уже шесть игр.
Головную боль тренерскому штабу во главе с Деяном Станковичем доставляют травмы: клубу из Генуи не помогут Андреа Конти, Игнасио Пуззетто, а выход Абдельхамида Сабири и Фабио Куальяреллы под сомнением.
«Интер» начал последний месяц зимы с победы над «Миланом», а перед этим прошел «Аталанту» в Кубке Италии (тоже 1:0). Команда Индзаги играет не слишком результативно, но, что важнее, добивается целей. Ту же «Сампдорию» в 2022 году она обыграла дважды со счетом 3:0.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2