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«Сампдория» — «Интер»: прогноз на матч серии А 13 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Сампдория» — «Интер» 13 февраля 2023 года
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Лаутаро празднует гол в ворота «Милана».
Фото Global Look Press

13 февраля в 22-м туре серии А вторая команда чемпионата «Интер» приедет в гости к предпоследней — «Сампдории». Матч пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис», начало — в 22.45 по московскому времени. Увидеть матч в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Главный судья — Фабио Мареска.

Италия. Серия А. 22-й тур
13 февр, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Интер

По мнению букмекеров, «Интер» — безоговорочный фаворит встречи. На победу нерадзурри выставлен коэффициент 1.45, это около 68% вероятности исхода. Ничья оценена в 4.70 (21%), успех «Сампдории» — в 8.10 (11%).

Если поставить 1000 рублей на ничью, то равный счет принесет выигрыш в 4700 рублей, а чистая прибыль составит 3700 рублей.

«Сампдория» не побеждает в шести матчах подряд во всех турнирах, проиграв пять из них с общим счетом 0:7. Вероятность того, что хозяева не забьют и «Интеру», идет за 2.02.

Правда, в последнем туре «моряки» сыграли вничью с «Монцей» (2:2) и почувствовали запах крови, а «Интер» пропускает больше всех в топ-4. Котировка хотя бы на один гол «Сампдории» составляет 1.86.

В первом круге сезона-2022/23 миланский клуб разбил «Сампу» — 3:0. «Интер» — самая забивающая команда после лидирующего «Наполи»: на счету черно-синих 41 гол. Поставить на то, что хотя бы одна команда забьет три и более мяча, можно с коэффициентом 2.65.

«Интер» не забил всего в 17% матчей чемпионата в сезоне-2022/23. При этом черно-синие отличились примерно поровну в обоих таймах (22-19). На мячи гостей в каждой из 45-минуток можно поставить с коэффициентом 2.30.

Эксперты предполагают, что соперники обменяются голами. Котировка на это — 2.13. Но «обе забьют — нет» — более реалистичный сценарий, на него предлагают 1.71.

Четыре наиболее вероятных исхода матча:

  • 1:0 в пользу «Интера» — 6.00;

  • 2:0 — 6.00;

  • 2:1 или 1:1 — 8.20.

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Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Интер»

«Сампдория» всухую проиграла пять матчей подряд и только в последнем туре с трудом добыла ничью в противостоянии с «Монцей» (2:2). Дома бело-синие не могут выиграть в семи встречах, а забить не получается уже шесть игр.

Головную боль тренерскому штабу во главе с Деяном Станковичем доставляют травмы: клубу из Генуи не помогут Андреа Конти, Игнасио Пуззетто, а выход Абдельхамида Сабири и Фабио Куальяреллы под сомнением.

«Интер» начал последний месяц зимы с победы над «Миланом», а перед этим прошел «Аталанту» в Кубке Италии (тоже 1:0). Команда Индзаги играет не слишком результативно, но, что важнее, добивается целей. Ту же «Сампдорию» в 2022 году она обыграла дважды со счетом 3:0.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.14.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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