Двукратный победитель Уимблдона Энди Маррей 29 июня проведет матч второго круга британского «мейджора» против американца Джона Изнера. Игра начнется приблизительно в 19.00 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна. Шотландец ведет с разгромным счетом в личном противостоянии — 9-0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы Маррея победить значительно выше, чем у соперника. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность — около 72%. Успех Изнера предложено взять за 3.00 (28%).

Ставка в 1000 рублей на американца в случае его выхода в следующий круг принесет автору выплату в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.

Есть возможность подстраховать Изнера, взяв фору по геймам:

Ф2(+3.5) идет за 2.07, Ф1(-3.5) — за 1.75;

Ф2(+4.5) идет за 1.77, Ф1(-4.5) — за 1.98.

Матчи с участием Джона получаются затяжными. Даже в первом круге он отыграл все пять партий против француза Энцо Коко. На ТБ 40.5 гейма коэффициент 1.90, на ТМ 40.5 — 1.85.

Аналитики предполагают, что наиболее вероятный точный счет встречи, — 3-0 по сетам в пользу Маррея за 2.85, при этом успех Изнера с форой (+2.5) партии идет за 1.39.

Если верите, что первый сет будет результативнее второго, можете взять этот вариант за 2.30.

Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Джон Изнер

Маррей выиграл все девять матчей у Изнера, но при этом соперники никогда не встречались на траве. И это большой бонус для Джона, который очень много очков выигрывает за счет мощной подачи — во встрече первого круга он выполнил 53 эйса.

Энди здорово принимает, но против пушечных выстрелов американца ему придется непросто, поэтому матч должен быть затяжным, а сам Джон возьмет достаточно много геймов.

Рекомендуемая ставка: Изнер выиграет больше 19.5 гейма за 1.90.