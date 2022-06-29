Энди Маррей — Джон Изнер: прогноз на матч Уимблдона 29 июня 2022 года
Двукратный победитель Уимблдона Энди Маррей 29 июня проведет матч второго круга британского «мейджора» против американца Джона Изнера. Игра начнется приблизительно в 19.00 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна. Шотландец ведет с разгромным счетом в личном противостоянии — 9-0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы Маррея победить значительно выше, чем у соперника. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность — около 72%. Успех Изнера предложено взять за 3.00 (28%).
Ставка в 1000 рублей на американца в случае его выхода в следующий круг принесет автору выплату в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.
Есть возможность подстраховать Изнера, взяв фору по геймам:
Матчи с участием Джона получаются затяжными. Даже в первом круге он отыграл все пять партий против француза Энцо Коко. На ТБ 40.5 гейма коэффициент 1.90, на ТМ 40.5 — 1.85.
Аналитики предполагают, что наиболее вероятный точный счет встречи, — 3-0 по сетам в пользу Маррея за 2.85, при этом успех Изнера с форой (+2.5) партии идет за 1.39.
Если верите, что первый сет будет результативнее второго, можете взять этот вариант за 2.30.
Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Джон Изнер
Маррей выиграл все девять матчей у Изнера, но при этом соперники никогда не встречались на траве. И это большой бонус для Джона, который очень много очков выигрывает за счет мощной подачи — во встрече первого круга он выполнил 53 эйса.
Энди здорово принимает, но против пушечных выстрелов американца ему придется непросто, поэтому матч должен быть затяжным, а сам Джон возьмет достаточно много геймов.
Рекомендуемая ставка: Изнер выиграет больше 19.5 гейма за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -