Прогноз и ставка на товарищеский матч «Спартак» — «Балтика» 29 июня 2022 года

Другого результата быть не может.

29 июня «Спартак» проведет второй товарищеский матч летнего межсезонья под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля. Соперником москвичей станет «Балтика». Игра пройдет на тренировочном поле красно-белых в Тарасовке и начнется в 17.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спартак» — «Балтика» 29 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартака», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.38, это примерно 71% вероятности исхода. На ничью котировка 4.50 (21%), на успех «Балтики» — 7.50 (8%).

Можете поставить на то, что гости не проиграют, за 2.90.

Матч наверняка получится результативным, поэтому на ТБ 2.5 коэффициент 1.55, а на ТМ 2.5 — 2.35.

Если считаете, что соперники сыграют открыто и обменяются голами, на такой вариант можно поставить за 1.77, а на обратный исход — за 1.94.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа 2:0 идет за 6.90;

«Спартак» — «Балтика»: прогноз и анализ товарищеского матча 29 июня 2022 года

Розыгрыш РПЛ закончился, началось тихое межсезонье, но только не для «Спартака». Скандалы и неприятности преследуют красно-белых один за другим: Ваноли ушел, а на его место взяли неизвестного никому испанца Гильермо Абаскаля, Ларссон отказался возвращаться в Москву, а медиа команды за это некрасиво проводили шведа. Наконец, Леонид Федун покинул пост в «Лукойле», и теперь судьба клуба подвисла.

В этих обстоятельствах игрокам играть, как всегда, непросто, но они вроде бы справляются. Например, в первом товарищеском матче сыграли вничью 2:2 с суператакующей «Аланией», хотя по ходу встречи было много замен, и футболистам приходилось привыкать к новым правилам свежего тренера и незнакомым партнерам.

Матч с «Балтикой» был организован очень резко и неожиданно, поэтому избежать суматохи в игре тоже вряд ли получится. Футболисты наверняка будут много ошибаться, но в основном сделают упор на атаку. Поэтому на индивидуальный тотал больше 1.5 мяча у хозяев коэффициент крохотный — всего 1.40. А на ИТБ1 (2.5) — 2.28.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

«Балтика» провела два товарняка и в обоих добилась побед, причем ни разу не пропустив. Но встреча со «Спартаком», у которого уже в середине лета очень хорош Промес — совсем другая история.

Матч наверняка организован для того, чтобы тренеры опробовали новые схемы и заготовки, а значит, команды не будут играть идеально, но должны показать результативный футбол. На это и сделаем ставку.

Рекомендуемая ставка: оба тайма больше 1.5 гола за 3.80.