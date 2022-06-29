29 июня в очередном матче Кубка Матч Премьер ЦСКА сыграет с «Зенитом». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск. Для ЦСКА это первый матч в товарищеском турнире, «Зенит» же в Москве проведет третью встречу и завершит выступление.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей с небольшим перевесом фаворитами матча. Коэффициент на успех команды Семака — 2.16, это примерно 46% вероятности. Победу коллектива Федотова можно взять с котировкой 3.30 (30%), ничью — за 3.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на триумф «Зенита» в случае его выигрыша выплата составит 2160 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.70.

Подстраховаться в почти равном товарищеском матче можно с помощью форы, например, Ф1(0) доступна за 2.40, а Ф2(0) — за 1.57.

В семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» забивали обе команды, но у армейцев таких игр было только три. Поставить на обмен голами можно за 1.61, на обратный исход — за 2.32.

В среднем за последние десять матчей москвичи забивали по мячу, питерцы — 1.7 гола за игру. Коэффициент на ИТМ1 (1.5) — 1.55, на ИТБ2 (1.5) — 1.90.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.90.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Федотов в ЦСКА пока не дает поводов для радости. Правда, возможностей у него было не так много, поэтому на поражение от «Велеса» можно закрыть глаза. «Зенит» — соперник другого уровня. Здесь и мотивация найдется, да и в состав футболистам попадать нужно. Для этого тренера нужно впечатлить. А гости немножко забронзовели — вряд ли их результаты с «НН» и «Сочи» могут кого-то порадовать. На имена смотреть не стоит — у красно-синих хорошие шансы.

Рекомендуемая ставка: «ЦСКА не проиграет» за 1.70.