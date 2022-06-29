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ЦСКА — «Зенит»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 29 июня 2022 года

Прогноз на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Зенит» 29 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сергей Семак, «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

29 июня в очередном матче Кубка Матч Премьер ЦСКА сыграет с «Зенитом». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск. Для ЦСКА это первый матч в товарищеском турнире, «Зенит» же в Москве проведет третью встречу и завершит выступление.

Россия. Кубок Матч Премьер.
29 июн, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей с небольшим перевесом фаворитами матча. Коэффициент на успех команды Семака — 2.16, это примерно 46% вероятности. Победу коллектива Федотова можно взять с котировкой 3.30 (30%), ничью — за 3.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на триумф «Зенита» в случае его выигрыша выплата составит 2160 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.70.

Подстраховаться в почти равном товарищеском матче можно с помощью форы, например, Ф1(0) доступна за 2.40, а Ф2(0) — за 1.57.

В семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» забивали обе команды, но у армейцев таких игр было только три. Поставить на обмен голами можно за 1.61, на обратный исход — за 2.32.

В среднем за последние десять матчей москвичи забивали по мячу, питерцы — 1.7 гола за игру. Коэффициент на ИТМ1 (1.5) — 1.55, на ИТБ2 (1.5) — 1.90.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.90.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Федотов в ЦСКА пока не дает поводов для радости. Правда, возможностей у него было не так много, поэтому на поражение от «Велеса» можно закрыть глаза. «Зенит» — соперник другого уровня. Здесь и мотивация найдется, да и в состав футболистам попадать нужно. Для этого тренера нужно впечатлить. А гости немножко забронзовели — вряд ли их результаты с «НН» и «Сочи» могут кого-то порадовать. На имена смотреть не стоит — у красно-синих хорошие шансы.

Рекомендуемая ставка: «ЦСКА не проиграет» за 1.70.

Футбол
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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