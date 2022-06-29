29 июня «Спартак» проведет второй товарищеский матч летнего межсезонья под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля. Соперником москвичей станет «Балтика». Игра пройдет на тренировочном поле красно-белых в Тарасовке и начнется в 17.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.38, это примерно 71% вероятности исхода. На ничью котировка 4.50 (21%), на успех «Балтики» — 7.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на калининградскую команду в случае ее триумфа принесет 7500 рублей и 6500 рублей чистой прибыли.

Есть вариант поставить на «Балтику» с меньшим риском — Х2 идет за 2.90.

Аналитики предполагают, что матч получится результативным, поэтому на ТБ 2.5 коэффициент 1.55, а на ТМ 2.5 — 2.35.

Если считаете, что соперники сыграют открыто и обменяются голами, то на такой вариант можно поставить за 1.77, а на обратный исход — за 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, говорят о полном преимуществе красно-белых:

победа 2:0 идет за 6.90;

успех 1:0 — за 7.80;

2:1 — также 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

Матч против «Балтики» — второй для «Спартака» в это межсезонье. 24 июля команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Аланией» (2:2). При этом новый тренер задействовал всех лидеров, а дубль сделал Квинси Промес.

Испанский коуч просматривает игроков и старается слегка наладить связи. Владикавказцам красно-белые позволили слишком много, и теперь пора поработать над обороной. При этом первая победа для поднятия общего духа тоже не помешает — соперник для этого подходящий.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.92.