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«Спартак» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 29 июня 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Балтика» 29 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

29 июня «Спартак» проведет второй товарищеский матч летнего межсезонья под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля. Соперником москвичей станет «Балтика». Игра пройдет на тренировочном поле красно-белых в Тарасовке и начнется в 17.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Клубы.
29 июн, 17:00. Тарасовка (Московская область)
Спартак
Балтика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.38, это примерно 71% вероятности исхода. На ничью котировка 4.50 (21%), на успех «Балтики» — 7.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на калининградскую команду в случае ее триумфа принесет 7500 рублей и 6500 рублей чистой прибыли.

Есть вариант поставить на «Балтику» с меньшим риском — Х2 идет за 2.90.

Аналитики предполагают, что матч получится результативным, поэтому на ТБ 2.5 коэффициент 1.55, а на ТМ 2.5 — 2.35.

Если считаете, что соперники сыграют открыто и обменяются голами, то на такой вариант можно поставить за 1.77, а на обратный исход — за 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, говорят о полном преимуществе красно-белых:

  • победа 2:0 идет за 6.90;

  • успех 1:0 — за 7.80;

  • 2:1 — также 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

Матч против «Балтики» — второй для «Спартака» в это межсезонье. 24 июля команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Аланией» (2:2). При этом новый тренер задействовал всех лидеров, а дубль сделал Квинси Промес.

Испанский коуч просматривает игроков и старается слегка наладить связи. Владикавказцам красно-белые позволили слишком много, и теперь пора поработать над обороной. При этом первая победа для поднятия общего духа тоже не помешает — соперник для этого подходящий.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.92.

Футбол
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РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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 - : -
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