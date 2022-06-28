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Педро Муньос — Шон О'Мэлли: Сахарный устроит бразильцу несладкую жизнь в клетке

Прогноз и ставка на бой UFC Педро Муньос — Шон О'Мэлли 3 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Педро Муньос.
Фото Global Look Press
Американец грозится влететь в топ-5 легковесного дивизиона.

3 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится очередной номерной турнир UFC 276. В главном бою вечера сойдутся Исраэль Адесанья и Джаред Каннонье, а предварять их поединок в мейн-карде будут легковесы — бразилец Педро Муньос и американец Шон О'Мэлли. Файтеры занимают 10-е и 13-е места рейтинга соответственно.

Где смотреть прямую трансляцию боя Муньос — О'Мэлли?

Посмотреть бои главного карда в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец». В обоих случаях картинка будет доступна с 5.00 по московскому времени. Также весь турнир доступен к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Педро Муньос

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бразильца аутсайдером предстоящего поединка. На победу Муньоса, хотя он располагается в рейтинге на три строчки выше соперника, можно поставить с высоким коэффициентом 3.70, это примерно 27% вероятности исхода.

Педро — почти коренной житель UFC. Его пригласили в организацию в 2014 году непобежденным (10-0) 27-летним парнем из Сан-Паулу, но с тех пор его статистика сильно подпортилась. Особенно тяжелая ситуация у Муньоса в последние годы — он проиграл четыре из пяти боев. Особенно неудачной для него получилась вторая половина 2021 года — в августе он проиграл ровеснику Жозе Алдо, а в декабре уступил Доминику Крусу.

До этого бразилец не справился со Стерлингом и Эдгаром, но нужно отдать ему должное — ни один бой он не провалил на сто процентов, потому что не улетел в нокаут. Все поражения принесли ему судейские решения.

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Педро придется сложно в предстоящем бою против 27-летнего соперника, рвущегося на вершину дивизиона. В случае очередного поражения Муньос точно вылетит из топ-10 и может вовсе оказаться выдворен из промоушена.

Шон О'Мэлли

«Я финиширую Педро, а затем получаю кого-то из топ-5. Не знаю, будет ли к тому моменту назначен бой у Веры, но это тот поединок, который я хочу», — заявил незадолго до поединка с Муньосом О'Мэлли. Дерзкий американец по прозвищу «Сахарный» устал находиться на задворках дивизиона и планирует резкий скачок наверх.

Претензии Шона на пояс можно понять: он в организации с 2018 года и провел здесь шесть успешных боев, а единственное поражение потерпел от Веры в августе 2020-го. Поэтому он так хочет снова выйти в клетку с эквадорцем и наказать его за прошлую обиду, а параллельно взлететь повыше к звездам.

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Возможно, у него это получится, потому что О'Мэлли зрелищный и очень агрессивный боец — пять последних побед он одержал нокаутами и техническими нокаутами. Пробьет ли он оборону стойкого Муньоса? Возможно, потому что аналитики отдали ему предпочтение — на победу американца предложен низкий коэффициент 1.30, то есть вероятность триумфа оценивается отличными 62%.

Возможна ли ничья?

В практике будущих соперников такого не случалось, но кто знает, как сложится на этот раз. Если считаете, что «мирный» исход реален, поставить на него можно за 70.0 (1%).

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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