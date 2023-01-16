16 января в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Металлург». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Уфа Арене», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.44, это примерно 41% вероятности. Победу «Металлурга» оценили в 2.80 (36%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на викторию «Магнитки» в случае успеха выплата составит 2800 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.52.

Победа «Салавата» по итогам овертайма и буллитов идет за 1.81, «Металлурга» — за 2.04.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.80, Ф2(0) — за 2.06.

Эксперты не определились с результативностью встречи — тотал больше 4.5 шайб идет за 1.92, такой же коэффициент и на обратный исход.

Вариант «обе забьют» не подвергается сомнению и идет за 1.16.

Будет ли в матче гол в пустые ворота? Котировка на событие — 2.85.

Гол в меньшинстве доступен за 4.00.