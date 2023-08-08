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Алихан Асетов и Никита Михайлис — амбассадоры ФОНБЕТ!

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Алихан Асетов и Никита Михайлис.

Букмекерская компания ФОНБЕТ объявила о подписании контрактов с ведущими хоккеистами сборной Казахстана Алиханом Асетовым и Никитой Михайлисом. Игроки становятся амбассадорами ФОНБЕТ и лицами новой рекламной кампании бренда.

Алихан Асетов — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Выступает в системе «Барыса» 10 лет, провел более 200 матчей в КХЛ. Прошел всю вертикаль сборных Казахстана, начиная с юниорских, а сейчас является основным нападающим национальной команды. Чемпион Казахстана 2017 года, вице-чемпион универсиады-2017, чемпион мира в дивизионе 1А 2019 года.
«Круто, что я в команде ФОНБЕТ — лучшего букмекера СНГ. Миссия компании — развитие казахстанского спорта, и я рад стать участником этого процесса. Подписывайтесь на официальные социальные сети ФОНБЕТ Казахстан и следите за стартующим вскоре новым хоккейным сезоном!» — поделился эмоциями Алихан Асетов.

Никита Михайлис — воспитанник карагандинского хоккея. С 2014 года выступал за «Барыс», был капитаном астанинского клуба в сезоне-2022/23. На его счету 221 (99+122) очко в 411 матчах в КХЛ. Участник юношеских, молодежных и взрослых чемпионатов мира (в том числе дважды в топ-дивизионе ЧМ). В мае 2023 года стал игроком магнитогорского «Металлурга».

«??С радостью сообщаю, что с сегодняшнего дня я стал амбассадором компании ФОНБЕТ в Казахстане. Вместе мы будем делать много крутых проектов, так что подписывайтесь на меня и на страницы ФОНБЕТ Казахстан в социальных сетях. Впереди новый хоккейный сезон, и вас ждет много интересного!» — рассказал Никита Михайлис.

Букмекерская компания ФОНБЕТ основана в 1994 году, а в 2019 году вышла на рынок Казахстана. Она является титульным партнером чемпионата континентальной хоккейной лиги, омского «Авангарда», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Амбассадорами бренда также являются легендарный хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, комментаторы Ербол Каиров, Василий Уткин и Роман Нагучев, а также звезда киберспорта Роман Кушнарев (RAMZES666).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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