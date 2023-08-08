Алихан Асетов и Никита Михайлис — амбассадоры ФОНБЕТ!
Букмекерская компания ФОНБЕТ объявила о подписании контрактов с ведущими хоккеистами сборной Казахстана Алиханом Асетовым и Никитой Михайлисом. Игроки становятся амбассадорами ФОНБЕТ и лицами новой рекламной кампании бренда.
Алихан Асетов — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Выступает в системе «Барыса» 10 лет, провел более 200 матчей в КХЛ. Прошел всю вертикаль сборных Казахстана, начиная с юниорских, а сейчас является основным нападающим национальной команды. Чемпион Казахстана 2017 года, вице-чемпион универсиады-2017, чемпион мира в дивизионе 1А 2019 года.
«Круто, что я в команде ФОНБЕТ — лучшего букмекера СНГ. Миссия компании — развитие казахстанского спорта, и я рад стать участником этого процесса. Подписывайтесь на официальные социальные сети ФОНБЕТ Казахстан и следите за стартующим вскоре новым хоккейным сезоном!» — поделился эмоциями Алихан Асетов.
Никита Михайлис — воспитанник карагандинского хоккея. С 2014 года выступал за «Барыс», был капитаном астанинского клуба в сезоне-2022/23. На его счету 221 (99+122) очко в 411 матчах в КХЛ. Участник юношеских, молодежных и взрослых чемпионатов мира (в том числе дважды в топ-дивизионе ЧМ). В мае 2023 года стал игроком магнитогорского «Металлурга».
«??С радостью сообщаю, что с сегодняшнего дня я стал амбассадором компании ФОНБЕТ в Казахстане. Вместе мы будем делать много крутых проектов, так что подписывайтесь на меня и на страницы ФОНБЕТ Казахстан в социальных сетях. Впереди новый хоккейный сезон, и вас ждет много интересного!» — рассказал Никита Михайлис.
Букмекерская компания ФОНБЕТ основана в 1994 году, а в 2019 году вышла на рынок Казахстана. Она является титульным партнером чемпионата континентальной хоккейной лиги, омского «Авангарда», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Амбассадорами бренда также являются легендарный хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, комментаторы Ербол Каиров, Василий Уткин и Роман Нагучев, а также звезда киберспорта Роман Кушнарев (RAMZES666).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0