Алихан Асетов и Никита Михайлис — амбассадоры ФОНБЕТ!

Букмекерская компания ФОНБЕТ объявила о подписании контрактов с ведущими хоккеистами сборной Казахстана Алиханом Асетовым и Никитой Михайлисом. Игроки становятся амбассадорами ФОНБЕТ и лицами новой рекламной кампании бренда.



Алихан Асетов — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Выступает в системе «Барыса» 10 лет, провел более 200 матчей в КХЛ. Прошел всю вертикаль сборных Казахстана, начиная с юниорских, а сейчас является основным нападающим национальной команды. Чемпион Казахстана 2017 года, вице-чемпион универсиады-2017, чемпион мира в дивизионе 1А 2019 года.

«Круто, что я в команде ФОНБЕТ — лучшего букмекера СНГ. Миссия компании — развитие казахстанского спорта, и я рад стать участником этого процесса. Подписывайтесь на официальные социальные сети ФОНБЕТ Казахстан и следите за стартующим вскоре новым хоккейным сезоном!» — поделился эмоциями Алихан Асетов.

Никита Михайлис — воспитанник карагандинского хоккея. С 2014 года выступал за «Барыс», был капитаном астанинского клуба в сезоне-2022/23. На его счету 221 (99+122) очко в 411 матчах в КХЛ. Участник юношеских, молодежных и взрослых чемпионатов мира (в том числе дважды в топ-дивизионе ЧМ). В мае 2023 года стал игроком магнитогорского «Металлурга».

«??С радостью сообщаю, что с сегодняшнего дня я стал амбассадором компании ФОНБЕТ в Казахстане. Вместе мы будем делать много крутых проектов, так что подписывайтесь на меня и на страницы ФОНБЕТ Казахстан в социальных сетях. Впереди новый хоккейный сезон, и вас ждет много интересного!» — рассказал Никита Михайлис.

Букмекерская компания ФОНБЕТ основана в 1994 году, а в 2019 году вышла на рынок Казахстана. Она является титульным партнером чемпионата континентальной хоккейной лиги, омского «Авангарда», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Амбассадорами бренда также являются легендарный хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, комментаторы Ербол Каиров, Василий Уткин и Роман Нагучев, а также звезда киберспорта Роман Кушнарев (RAMZES666).