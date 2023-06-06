Элина Свитолина — Арина Соболенко: необходимость рисковать приведет украинку к необратимым последствиям
6 июня украинка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко сразятся за право сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча теннисисток начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет противостояния ничейный — 1:1.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Соболенко: на победу второй ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Свитолиной доступен за 4.51 (19%).
Ставка в 1000 рублей на украинку в случае ее триумфа принесет выплату в 4510 рублей, а чистая прибыль составит 3510 рублей.
Эксперты считают, что Арина слишком сильная для Элины, чтобы проиграть даже партию — на счет 2:0 предложено поставить за 1.60.
При это история личных встреч показывает, что Свитолина все же может побороться — один из двух матчей с Соболенко она выиграла, а в другом забрала сет. На триумф украинки в одной из партий котировка — 2.24.
Тотал больше 20.5 гейма оценен в 2.01, ТМ 20.5 — в 1.84. Также есть варианты ТБ 19.5 за 1.75 и ТБ 18.5 за 1.50.
Будет ли превосходство Соболенко тотальным? Ф2(-5.5) идет за 2.16, Ф1(+5.5) — за 1.73.
Арина не Свентек, но тоже может повесить «баранку» — счет 6:0 в одной из партий оценен в 6.60.
Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Арина Соболенко
Соболенко очень мощно идет по сетке, и сейчас кажется, что ее встреча со Свентек в финале неизбежна — в четырех матчах с Костюк, Шиманович, Рахимовой и Стивенс Арина не отдала ни партии и не дала усомниться в своем превосходстве. Как всегда, белоруска шикарна на приеме, особенно второй подачи — активно идет на мяч и часто забивает навылет.
Свитолина тоже хороша — прошла туда, где ее после рождения ребенка в принципе не ждали. Но украинка здорово подготовилась к турниру и превосходно выглядит физически, вырвала два трехсетовика у Сандерс и Блинковой. Но против Соболенко ей придется очень тяжело — чтобы хоть как-то составить белоруске конкуренцию, Элине придется рисковать. В том числе на второй подаче, чтобы не позволять сопернице легко набирать очки. Добавим сюда раннее начало матча: солнечные блики и ветер (он прилично бушевал в это время суток на корте) не помогут подавать комфортнее. Поэтому три двойные украинка насобирать должна.
Рекомендуемая ставка: Свитолина допустит три и более двойные ошибки за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9