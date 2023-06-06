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Элина Свитолина — Арина Соболенко: необходимость рисковать приведет украинку к необратимым последствиям

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Арина Соболенко 6 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

6 июня украинка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко сразятся за право сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча теннисисток начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет противостояния ничейный — 1:1.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Соболенко: на победу второй ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Свитолиной доступен за 4.51 (19%).

Ставка в 1000 рублей на украинку в случае ее триумфа принесет выплату в 4510 рублей, а чистая прибыль составит 3510 рублей.

Эксперты считают, что Арина слишком сильная для Элины, чтобы проиграть даже партию — на счет 2:0 предложено поставить за 1.60.

При это история личных встреч показывает, что Свитолина все же может побороться — один из двух матчей с Соболенко она выиграла, а в другом забрала сет. На триумф украинки в одной из партий котировка — 2.24.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 2.01, ТМ 20.5 — в 1.84. Также есть варианты ТБ 19.5 за 1.75 и ТБ 18.5 за 1.50.

Будет ли превосходство Соболенко тотальным? Ф2(-5.5) идет за 2.16, Ф1(+5.5) — за 1.73.

Арина не Свентек, но тоже может повесить «баранку» — счет 6:0 в одной из партий оценен в 6.60.

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Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Арина Соболенко

Соболенко очень мощно идет по сетке, и сейчас кажется, что ее встреча со Свентек в финале неизбежна — в четырех матчах с Костюк, Шиманович, Рахимовой и Стивенс Арина не отдала ни партии и не дала усомниться в своем превосходстве. Как всегда, белоруска шикарна на приеме, особенно второй подачи — активно идет на мяч и часто забивает навылет.

Свитолина тоже хороша — прошла туда, где ее после рождения ребенка в принципе не ждали. Но украинка здорово подготовилась к турниру и превосходно выглядит физически, вырвала два трехсетовика у Сандерс и Блинковой. Но против Соболенко ей придется очень тяжело — чтобы хоть как-то составить белоруске конкуренцию, Элине придется рисковать. В том числе на второй подаче, чтобы не позволять сопернице легко набирать очки. Добавим сюда раннее начало матча: солнечные блики и ветер (он прилично бушевал в это время суток на корте) не помогут подавать комфортнее. Поэтому три двойные украинка насобирать должна.

Рекомендуемая ставка: Свитолина допустит три и более двойные ошибки за 1.74.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Элина Свитолина
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 3 : 1
3.06 17:00
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