Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова: россиянка проведет еще один изматывающий матч?

Прогноз на матч Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова 6 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

6 июня Анастасия Павлюченкова — единственная представительница России в женском одиночном разряде — поборется за полуфинал «Ролан Гаррос». Ее соперницей в четвертьфинале станет чешка Каролина Мухова. Девушки выйдут на корт в полдень по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Павлюченковой.

Ига Свентек. Ига Свентек — Леся Цуренко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Правда, в этот раз фаворитом идет Каролина. Букмекерская компания Olimpbet выставила на победу чешки коэффициент 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. А вот успех Павлюченковой доступен за 2.42 (37%).

Верите в российскую теннисистку? Ставка в 1000 рублей на Анастасию в случае положительного результата принесет выплату в 2420 рублей.

Также можете подстраховать Павлюченкову с форой по геймам:

  • Ф2(+2.5) идет за 2.01, Ф1(-2.5) — за 1.82;

  • Ф2(+3.5) — за 1.78, а Ф1(-3.5) — за 2.05.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.89. Три последних матча на турнире у россиянки получились «верховыми».

Единственный матч на грунте в 2021 году в Мадриде завершился двумя тай-брейками: 13-й гейм в предстоящей игре можно оформить за 3.44, его отсутствие — за 1.28.

Павлюченкова выиграла у Муховой два из трех матчей. На то, что в этот раз ей удастся взять хотя бы один сет, котировка — 1.58. А вот счет 2:0 по партиям в пользу чешки оценен в 2.29.

Александр Зверев. Григор Димитров — Александр Зверев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова

Если бы до старта турнира кто-то сказал, что дальше всех по сетке среди россиянок пройдет Павлюченкова, его бы сочли, мягко говоря, странным. В первой половине мая Анастасия получила две «баранки» от Свентек, а после в Страсбурге не справилась с совсем не грунтовой Дэвис. Казалось, шансов пройти далеко у нее почти нет.

Но Павлюченкова изучила свои недостатки и поборола их. Это позволило ей снова, как и в 2021-м, выйти в четвертьфинал. Причем Настя показывает сумасшедший характер: отыгралась с 2:5 в решающем сете против Самсоновой, ушла с 0:1 по партиям с Потаповой, а в четвертом круге нейтрализовала Мертенс со счета 3:6, 1:3, 0-40.

Кажется, россиянка нащупала игру и больше никого не боится. И даже Мухова может не стать для нее преградой — очень уж агрессивно и грамотно играет экс первая ракетка России. Но все же стоит обратить внимание, что Анастасия провела три трехсетовика подряд, а вот у чешки такой матч был всего один. Этот факт позволит завязаться нешуточной борьбе.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.93.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Анастасия Павлюченкова
0
Читайте также
Фигуристки Трусова и Щербакова не попали в список кандидатов в сборную РФ
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Роспотребнадзор сообщил о восьми летальных исходах при отравлении в Димитровграде
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григор Димитров — Александр Зверев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости