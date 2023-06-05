Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова: россиянка проведет еще один изматывающий матч?
6 июня Анастасия Павлюченкова — единственная представительница России в женском одиночном разряде — поборется за полуфинал «Ролан Гаррос». Ее соперницей в четвертьфинале станет чешка Каролина Мухова. Девушки выйдут на корт в полдень по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Павлюченковой.
Правда, в этот раз фаворитом идет Каролина. Букмекерская компания Olimpbet выставила на победу чешки коэффициент 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. А вот успех Павлюченковой доступен за 2.42 (37%).
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Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.89. Три последних матча на турнире у россиянки получились «верховыми».
Единственный матч на грунте в 2021 году в Мадриде завершился двумя тай-брейками: 13-й гейм в предстоящей игре можно оформить за 3.44, его отсутствие — за 1.28.
Павлюченкова выиграла у Муховой два из трех матчей. На то, что в этот раз ей удастся взять хотя бы один сет, котировка — 1.58. А вот счет 2:0 по партиям в пользу чешки оценен в 2.29.
Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова
Если бы до старта турнира кто-то сказал, что дальше всех по сетке среди россиянок пройдет Павлюченкова, его бы сочли, мягко говоря, странным. В первой половине мая Анастасия получила две «баранки» от Свентек, а после в Страсбурге не справилась с совсем не грунтовой Дэвис. Казалось, шансов пройти далеко у нее почти нет.
Но Павлюченкова изучила свои недостатки и поборола их. Это позволило ей снова, как и в 2021-м, выйти в четвертьфинал. Причем Настя показывает сумасшедший характер: отыгралась с 2:5 в решающем сете против Самсоновой, ушла с 0:1 по партиям с Потаповой, а в четвертом круге нейтрализовала Мертенс со счета 3:6, 1:3, 0-40.
Кажется, россиянка нащупала игру и больше никого не боится. И даже Мухова может не стать для нее преградой — очень уж агрессивно и грамотно играет экс первая ракетка России. Но все же стоит обратить внимание, что Анастасия провела три трехсетовика подряд, а вот у чешки такой матч был всего один. Этот факт позволит завязаться нешуточной борьбе.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9