Елена Рыбакина — Марта Костюк: украинка воспользуется повреждением теннисистки из Казахстана
28 августа Елена Рыбакина стартует на US Open матчем против Марты Костюк с Украины. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч неожиданный — 2:0 в пользу украинки.
При этом Рыбакина — серьезный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу москвички выставлен коэффициент 1.32, вероятность этого исхода — около 75%. Успех Костюк доступен за 3.42 (25%).
При ставке в 1000 рублей на Марту в случае ее выхода во второй круг выплата составит 3420 рублей.
Верите, что Рыбакина разгромит соперницу? Ф1(-4.5) оценена в 1.98, Ф2(+4.5) — в 1.83.
Оформить ставку на победу Елены со счетом 2:0 по сетам можно за 1.81. А вот на то, что Марта возьмет хотя бы партию, котировка — 1.93.
Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.96, ТМ 21.5 — за 1.85. Последний матч между девушками в этом году был «верховым».
При ставке на тай-брейк сыграет коэффициент 3.17, на его отсутствие — 1.32.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Марта Костюк
Рыбакина приехала на US Open в мало кому понятной форме: последний матч 14 августа на турнире в Цинциннати Елена не закончила из-за травмы, хотя вела у Паолини. Четвертую ракетку мира некоторое время беспокоит плечо — неизвестно, хватило ли ей двух недель, чтобы устранить проблему.
Костюк в этом году не везет со жребием на «Шлемах»: в первых кругах она поочередно встречалась с Анисимовой, Соболенко и Саккари. Прошла украинка только гречанку. Однако не лучшее состояние Рыбакиной оставляет Марте неплохие шансы на выход во второй круг US Open. Тем более в личном противостоянии с Леной она ведет 2:0, в том числе обыграла ее в этом сезоне в Аделаиде.
Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой (+4.5) гейма за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0