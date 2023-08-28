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Елена Рыбакина — Марта Костюк: украинка воспользуется повреждением теннисистки из Казахстана

Прогноз на матч US Open Елена Рыбакина — Марта Костюк 28 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

28 августа Елена Рыбакина стартует на US Open матчем против Марты Костюк с Украины. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21.30 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч неожиданный — 2:0 в пользу украинки.

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При этом Рыбакина — серьезный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу москвички выставлен коэффициент 1.32, вероятность этого исхода — около 75%. Успех Костюк доступен за 3.42 (25%).

При ставке в 1000 рублей на Марту в случае ее выхода во второй круг выплата составит 3420 рублей.

Верите, что Рыбакина разгромит соперницу? Ф1(-4.5) оценена в 1.98, Ф2(+4.5) — в 1.83.

Оформить ставку на победу Елены со счетом 2:0 по сетам можно за 1.81. А вот на то, что Марта возьмет хотя бы партию, котировка — 1.93.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.96, ТМ 21.5 — за 1.85. Последний матч между девушками в этом году был «верховым».

При ставке на тай-брейк сыграет коэффициент 3.17, на его отсутствие — 1.32.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Марта Костюк

Рыбакина приехала на US Open в мало кому понятной форме: последний матч 14 августа на турнире в Цинциннати Елена не закончила из-за травмы, хотя вела у Паолини. Четвертую ракетку мира некоторое время беспокоит плечо — неизвестно, хватило ли ей двух недель, чтобы устранить проблему.

Костюк в этом году не везет со жребием на «Шлемах»: в первых кругах она поочередно встречалась с Анисимовой, Соболенко и Саккари. Прошла украинка только гречанку. Однако не лучшее состояние Рыбакиной оставляет Марте неплохие шансы на выход во второй круг US Open. Тем более в личном противостоянии с Леной она ведет 2:0, в том числе обыграла ее в этом сезоне в Аделаиде.

Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой (+4.5) гейма за 1.83.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Марта Костюк
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Александр Бублик — Доминик Тим: прогноз на матч US Open 28 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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