Александр Бублик — Доминик Тим: прогноз на матч US Open 28 августа 2023 года
28 августа в первом круге US Open казахстанец Александр Бублик сыграет с чемпионом турнира 2020 года Домиником Тимом. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу австрийца.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бублика фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Тима котируется за 2.38 (37%).
Ставка в 1000 рублей на Доми в случае его выигрыша принесет выплату в 2380 рублей.
Успех Бублика с форой (-2.5) гейма предложен за 1.82, а триумф Тима с гандикапом (+2.5) — за 2.00.
Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов:
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на ТБ 39.5 и ТМ 39.5 котировки почти равные — 1.90 и 1.91 соответственно.
Считаете, что соперники обменяются выигранными сетами? Такое условие предложено за 1.47. Обратный вариант можно взять за 2.57.
Победа Бублика с форой (-1.5) по партиям оценена в 2.02. Если же верите, что Тим возьмет минимум два сета, оформите ставку за котировку 1.74.
Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Доминик Тим
Тим после травмы запястья уже долгое время не может вернуть прежнюю игру. В большинстве матчей австриец страдает и зачастую проигрывает тем, кому не должен был. Например, с середины мая по середину июля он уступил восемь из 11 матчей. Перед US Open Доминик ни разу не сыграл на харде — видимо, понимает, что результата ждать не стоит, а значит, не стоит перенапрягаться.
Бублик идет на серии из трех поражений, но соперники были очень серьезные — Рублев на Уимблдоне, разыгравшиеся Монфис и Хуркач в Вашингтоне и Торонто. С Тимом Александру должно быть значительно проще. Вероятно, он если и отдаст что-то австрийцу, то не больше одного сета.
Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой (-2.5) гейма за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0