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Александр Бублик — Доминик Тим: прогноз на матч US Open 28 августа 2023 года

Прогноз на матч US Open Александр Бублик — Доминик Тим 28 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Доминик Тим.
Фото Global Look Press

28 августа в первом круге US Open казахстанец Александр Бублик сыграет с чемпионом турнира 2020 года Домиником Тимом. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу австрийца.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бублика фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Тима котируется за 2.38 (37%).

Ставка в 1000 рублей на Доми в случае его выигрыша принесет выплату в 2380 рублей.

Успех Бублика с форой (-2.5) гейма предложен за 1.82, а триумф Тима с гандикапом (+2.5) — за 2.00.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 37.5 доступен за 1.68, ТМ 37.5 — за 2.14;

  • ТБ 38.5 — за 1.79, ТМ 38.5 — за 2.02;

  • на ТБ 39.5 и ТМ 39.5 котировки почти равные — 1.90 и 1.91 соответственно.

Считаете, что соперники обменяются выигранными сетами? Такое условие предложено за 1.47. Обратный вариант можно взять за 2.57.

Победа Бублика с форой (-1.5) по партиям оценена в 2.02. Если же верите, что Тим возьмет минимум два сета, оформите ставку за котировку 1.74.

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Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Доминик Тим

Тим после травмы запястья уже долгое время не может вернуть прежнюю игру. В большинстве матчей австриец страдает и зачастую проигрывает тем, кому не должен был. Например, с середины мая по середину июля он уступил восемь из 11 матчей. Перед US Open Доминик ни разу не сыграл на харде — видимо, понимает, что результата ждать не стоит, а значит, не стоит перенапрягаться.

Бублик идет на серии из трех поражений, но соперники были очень серьезные — Рублев на Уимблдоне, разыгравшиеся Монфис и Хуркач в Вашингтоне и Торонто. С Тимом Александру должно быть значительно проще. Вероятно, он если и отдаст что-то австрийцу, то не больше одного сета.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой (-2.5) гейма за 1.82.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Александр Бублик
Доминик Тим
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«Вильярреал» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 27 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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