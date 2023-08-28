Аслан Карацев — Иржи Легечка: российский теннисист снова рано покинет турнир
28 августа на US Open свой путь начнут сразу несколько представителей России. Один из них — Аслан Карацев, который сразится с Иржи Легечкой из Чехии. Встреча начнется не ранее 21.15 по московскому времени, в России легально трансляция доступна не будет. Прежде теннисисты друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Карацева аутсайдером поединка. На его победу выставлен коэффициент 2.62, что составляет приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Легечки идет за 1.50 (66%).
Ставка в 1000 рублей на чеха увеличит сумму в полтора раза и в случае положительного результата принесет выплату в 1500 рублей.
Получится ли у Аслана зацепиться в этом матче? Его триумф с форой (+3.5) гейма доступен за 1.94, а выигрыш Иржи с гандикапом в четыре и более гейма — за 1.87.
На то, что Карацев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.32. На две и более — 1.85.
Если же вы больше верите в чеха, оформите ФС2(-1.5) за 1.88 или ФС2(-2.5) за 3.15.
Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 38.5 — в 1.97. Если же считаете, что матч получится очень боевым, оформите ТБ 41.5 за 2.23.
На наличие тай-брейка коэффициент — 1.66, на его отсутствие — 2.11.
Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Иржи Легечка
Аслан очень неудачно переключился с травы на хард — проиграл три из четырех матчей, причем поражения сложились в ряд. Что тревожит еще сильнее: в противостояниях с Тиафо, Макдональдом и Хуслером Карацев не взял ни одного сета. Если оценить выступление россиянина на этом покрытии в целом по сезону, то оно тоже никого не впечатлит: после неплохого старта в Пуне (дошел до полуфинала) у Аслана восемь поражений при трех победах.
Легечка, наоборот, к US Open набрал обороты. Чех прошел круг в Торонто, а затем оказал сопротивление Рууду, проиграл Фритцу в Цинциннати, а в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе долетел до финала, где уступил в трех сетах Баесу. Похоже, в предстоящем матче Карацева спасет только усталость соперника, но рассчитывать на нее не стоит.
Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой (-2.5) гейма за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0