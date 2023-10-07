В сентябре Самсонова не пустила Рыбакину в финал Монреаля. Теперь Елена возьмет реванш
7 октября в Пекине состоятся полуфиналы турнира WTA 1000. В одном из них россиянка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнется не ранее 11.30 по московскому времени, в прямом эфире на территории России она показана не будет. Самсонова никогда не проигрывала Рыбакиной (3:0).
Несмотря на статистику личных встреч, аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящего матча Рыбакину. На ее победу можно поставить за 1.49, что примерно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.72 (33%).
Выигрыш Людмилы с форой (+3.5) гейма доступен за 1.76, Ф1(-3.5) идет за 1.93.
Считаете, что матч получится в меру упорным? Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.83.
Самсонова не просто брала сет в каждой встрече против Рыбакиной, но и забрала каждую из них. На ее победу хотя бы в одной партии котировка — 1.67.
Если Елена победит 2:0, сыграет котировка 2.13. Если 2:1 — 3.80. Оба варианта — наиболее вероятные, по мнению экспертов.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Людмила Самсонова
Каждая серия рано или поздно заканчивается. В финале Пекина это доказал Янник Синнер, после шести поражений подряд обыгравший Даниила Медведева. Идентичная ситуация, вероятно, произойдет в предстоящем полуфинале между Рыбакиной и Самсоновой.
Людмила ведет 3-0, но в последней встрече Елена не дожала ее из-за усталости — накануне она провела тяжелый матч против Касаткиной. Сейчас же теннисистки находятся в равных условиях, и ничто не мешает Рыбакиной доказать превосходство. Будем честны: по сезону и на этом турнире она играет стабильнее Самсоновой.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-2.5) гейма за 1.64.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1