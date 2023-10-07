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Сегодня, 04:15

В сентябре Самсонова не пустила Рыбакину в финал Монреаля. Теперь Елена возьмет реванш

Прогноз на матч WTA Пекин Елена Рыбакина — Людмила Самсонова 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

7 октября в Пекине состоятся полуфиналы турнира WTA 1000. В одном из них россиянка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнется не ранее 11.30 по московскому времени, в прямом эфире на территории России она показана не будет. Самсонова никогда не проигрывала Рыбакиной (3:0).

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Несмотря на статистику личных встреч, аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящего матча Рыбакину. На ее победу можно поставить за 1.49, что примерно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.72 (33%).

Выигрыш Людмилы с форой (+3.5) гейма доступен за 1.76, Ф1(-3.5) идет за 1.93.

Считаете, что матч получится в меру упорным? Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.83.

Самсонова не просто брала сет в каждой встрече против Рыбакиной, но и забрала каждую из них. На ее победу хотя бы в одной партии котировка — 1.67.

Если Елена победит 2:0, сыграет котировка 2.13. Если 2:1 — 3.80. Оба варианта — наиболее вероятные, по мнению экспертов.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Людмила Самсонова

Каждая серия рано или поздно заканчивается. В финале Пекина это доказал Янник Синнер, после шести поражений подряд обыгравший Даниила Медведева. Идентичная ситуация, вероятно, произойдет в предстоящем полуфинале между Рыбакиной и Самсоновой.

Людмила ведет 3-0, но в последней встрече Елена не дожала ее из-за усталости — накануне она провела тяжелый матч против Касаткиной. Сейчас же теннисистки находятся в равных условиях, и ничто не мешает Рыбакиной доказать превосходство. Будем честны: по сезону и на этом турнире она играет стабильнее Самсоновой.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-2.5) гейма за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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«Сочи» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 7 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
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 - : -
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