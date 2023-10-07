7 октября действующий чемпион России «Зенит» в 11-м туре РПЛ сыграет с «Сочи». Матч на стадионе «Фишт» начнется в 14.00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» прервет серию из двух поражений и наберет три очка. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), триумф сочинцев — за 5.98 (14%).

Вариант «ничья или успех хозяев» предложен за 2.47. Кстати, питерцы обыграли южан всего в одном из четырех последних матчей.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.97.

«Зенит» пропустил в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. На гол «Сочи» можно поставить за 1.65, на обмен результативными ударами — за 1.93.

Вероятно, раздосадованные последними неудачами Кассьерра и компания будут очень агрессивны в атаке. Забитые в обоих таймах мячи доступны за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Зенит»

«Зенит» выглядит неважно в последние недели: проиграл «Локомотиву» (1:2) с «Оренбургом» (1:3) в РПЛ и даже «Балтику» в Кубке России одолел с большим трудом. Команде с берегов Невы пора собраться, потому что «Краснодар» убежал вперед на семь очков — еще одна неудача может помешать защите чемпионского титула.

Впрочем, играть сине-бело-голубые будут против «Сочи», который проиграл восемь матчей подряд (в Кубке две встречи — по пенальти). Южане замыкают таблицу РПЛ и, судя по их игре, не планируют подниматься вверх.

Если поле не помешает, «Зенит» должен собраться и взять три очка. При этом много голов в этом поединке может и не быть — «Сочи» защищается на уровне середняков, зачастую пропуская не больше двух мячей за игру.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 мяча за 1.77.

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