«Сочи» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 7 октября 2023 года
7 октября действующий чемпион России «Зенит» в 11-м туре РПЛ сыграет с «Сочи». Матч на стадионе «Фишт» начнется в 14.00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» прервет серию из двух поражений и наберет три очка. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), триумф сочинцев — за 5.98 (14%).
Вариант «ничья или успех хозяев» предложен за 2.47. Кстати, питерцы обыграли южан всего в одном из четырех последних матчей.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.97.
«Зенит» пропустил в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. На гол «Сочи» можно поставить за 1.65, на обмен результативными ударами — за 1.93.
Вероятно, раздосадованные последними неудачами Кассьерра и компания будут очень агрессивны в атаке. Забитые в обоих таймах мячи доступны за 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Зенит»
«Зенит» выглядит неважно в последние недели: проиграл «Локомотиву» (1:2) с «Оренбургом» (1:3) в РПЛ и даже «Балтику» в Кубке России одолел с большим трудом. Команде с берегов Невы пора собраться, потому что «Краснодар» убежал вперед на семь очков — еще одна неудача может помешать защите чемпионского титула.
Впрочем, играть сине-бело-голубые будут против «Сочи», который проиграл восемь матчей подряд (в Кубке две встречи — по пенальти). Южане замыкают таблицу РПЛ и, судя по их игре, не планируют подниматься вверх.
Если поле не помешает, «Зенит» должен собраться и взять три очка. При этом много голов в этом поединке может и не быть — «Сочи» защищается на уровне середняков, зачастую пропуская не больше двух мячей за игру.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 мяча за 1.77.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1