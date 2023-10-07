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«Сочи» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 7 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»

7 октября действующий чемпион России «Зенит» в 11-м туре РПЛ сыграет с «Сочи». Матч на стадионе «Фишт» начнется в 14.00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» прервет серию из двух поражений и наберет три очка. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), триумф сочинцев — за 5.98 (14%).

Вариант «ничья или успех хозяев» предложен за 2.47. Кстати, питерцы обыграли южан всего в одном из четырех последних матчей.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.97.

«Зенит» пропустил в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. На гол «Сочи» можно поставить за 1.65, на обмен результативными ударами — за 1.93.

Вероятно, раздосадованные последними неудачами Кассьерра и компания будут очень агрессивны в атаке. Забитые в обоих таймах мячи доступны за 1.75.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Зенит»

«Зенит» выглядит неважно в последние недели: проиграл «Локомотиву» (1:2) с «Оренбургом» (1:3) в РПЛ и даже «Балтику» в Кубке России одолел с большим трудом. Команде с берегов Невы пора собраться, потому что «Краснодар» убежал вперед на семь очков — еще одна неудача может помешать защите чемпионского титула.

Впрочем, играть сине-бело-голубые будут против «Сочи», который проиграл восемь матчей подряд (в Кубке две встречи — по пенальти). Южане замыкают таблицу РПЛ и, судя по их игре, не планируют подниматься вверх.

Если поле не помешает, «Зенит» должен собраться и взять три очка. При этом много голов в этом поединке может и не быть — «Сочи» защищается на уровне середняков, зачастую пропуская не больше двух мячей за игру.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 мяча за 1.77.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

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ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

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