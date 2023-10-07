7 октября финалист пекинского турнира Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Встреча начнется не ранее 8.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:1 в пользу третьей ракетки мира.

В предстоящем матче на победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.06, это приблизительно 94% вероятности исхода. На успех Гарина букмекерская компания Olimpbet принимает ставки с котировкой 9.25 (6%).

Тотал больше 18.5 гейма предложен за 1.73, ТМ 18.5 — за 1.98.

Если считаете, что Медведев победит с серьезной разницей, возьмите Ф2(-5.5) за 1.64. Но если верите в Гарина, оформите Ф1(+5.5) за 2.17.

Эксперты убеждены, что Даниил закроет соперника в двух сетах. На это котировка скромная — 1.26.

Пять и более брейков в матче можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Кристиан Гарин — Даниил Медведев

Медведев провел отличный турнир в Пекине, где в финале на двух тай-брейках проиграл Синнеру. В Шанхай Даниил тоже приехал за титулом — о намерении взять как можно больше очков до конца сезона он сообщил в интервью.

Гарин вроде бы еще недавно был игроком топ-30, но сейчас скатился и занимает лишь 98-е место (пару месяцев назад располагался еще ниже). На харде, как и прежде, результаты у него неважные — редкие победы над игроками топ-100 чередуются с поражениями. Медведева, который находится на ходу, ему не удивить.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 18.5 гейма за 1.88.

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