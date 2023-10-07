Кристиан Гарин — Даниил Медведев: россиянин быстро забудет поражение от Синнера
7 октября финалист пекинского турнира Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Встреча начнется не ранее 8.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:1 в пользу третьей ракетки мира.
В предстоящем матче на победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.06, это приблизительно 94% вероятности исхода. На успех Гарина букмекерская компания Olimpbet принимает ставки с котировкой 9.25 (6%).
Тотал больше 18.5 гейма предложен за 1.73, ТМ 18.5 — за 1.98.
Если считаете, что Медведев победит с серьезной разницей, возьмите Ф2(-5.5) за 1.64. Но если верите в Гарина, оформите Ф1(+5.5) за 2.17.
Эксперты убеждены, что Даниил закроет соперника в двух сетах. На это котировка скромная — 1.26.
Пять и более брейков в матче можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.20.
Прогноз и ставка на матч Кристиан Гарин — Даниил Медведев
Медведев провел отличный турнир в Пекине, где в финале на двух тай-брейках проиграл Синнеру. В Шанхай Даниил тоже приехал за титулом — о намерении взять как можно больше очков до конца сезона он сообщил в интервью.
Гарин вроде бы еще недавно был игроком топ-30, но сейчас скатился и занимает лишь 98-е место (пару месяцев назад располагался еще ниже). На харде, как и прежде, результаты у него неважные — редкие победы над игроками топ-100 чередуются с поражениями. Медведева, который находится на ходу, ему не удивить.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 18.5 гейма за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1