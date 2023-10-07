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Кристиан Гарин — Даниил Медведев: россиянин быстро забудет поражение от Синнера

Прогноз на матч ATP Шанхай Кристиан Гарин — Даниил Медведев 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

7 октября финалист пекинского турнира Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Встреча начнется не ранее 8.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:1 в пользу третьей ракетки мира.

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В предстоящем матче на победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.06, это приблизительно 94% вероятности исхода. На успех Гарина букмекерская компания Olimpbet принимает ставки с котировкой 9.25 (6%).

Тотал больше 18.5 гейма предложен за 1.73, ТМ 18.5 — за 1.98.

Если считаете, что Медведев победит с серьезной разницей, возьмите Ф2(-5.5) за 1.64. Но если верите в Гарина, оформите Ф1(+5.5) за 2.17.

Эксперты убеждены, что Даниил закроет соперника в двух сетах. На это котировка скромная — 1.26.

Пять и более брейков в матче можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Кристиан Гарин — Даниил Медведев

Медведев провел отличный турнир в Пекине, где в финале на двух тай-брейках проиграл Синнеру. В Шанхай Даниил тоже приехал за титулом — о намерении взять как можно больше очков до конца сезона он сообщил в интервью.

Гарин вроде бы еще недавно был игроком топ-30, но сейчас скатился и занимает лишь 98-е место (пару месяцев назад располагался еще ниже). На харде, как и прежде, результаты у него неважные — редкие победы над игроками топ-100 чередуются с поражениями. Медведева, который находится на ходу, ему не удивить.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 18.5 гейма за 1.88.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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П
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Роман Ежов

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

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