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Сегодня, 06:15

«Сочи» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Зенит» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Вендел, Клаудиньо и Мантуан.
Фото ФК «Зенит»

7 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» встретится с «Сочи». Матч пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 14.00 по московскому времени. Он будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

В букмекерской компании Olimpbet «Зенит» считается серьезным фаворитом игры. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.58, что около 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.29 (23%), успех «Сочи» — за 5.98 (14%).

На то, что южане прервут серию из пяти поражения в РПЛ, котировка — 2.47.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.97.

«Зенит» пропустил в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. На гол «Сочи» можно поставить за 1.65, на обмен результативными ударами — за 1.93.

Два и более гола в исполнении гостей увеличат ставку в 1.68 раза, один и менее — в 2.17.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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Александр Солдатенков

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