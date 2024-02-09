Самсонова выбила двух украинок и чемпионку «РГ». Хватит ли ее запала для победы над Рыбакиной?

10 февраля в полуфинале турнира в Абу-Даби россиянка Людмила Самсонова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнется в 16.05 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч обескураживает — 4:0 в пользу Самсоновой.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом встречи Рыбакину. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.65 (33%).

На то, что российская теннисистка возьмет хотя бы одну партию, предложено заключить пари за 1.65.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.70, ТМ 21.5 — за 2.03.

Если Людмила уступит с разницей не более трех геймов, сыграет ставка за 1.72. Триумф Рыбакиной с форой (-3.5) оценен в 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу москвички за 2.25.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Людмила Самсонова

Самсонова переварила вылет в первом круге Australian Open, с пользой провела три недели и ярко выступает на турнире в Абу-Даби. В трех матчах она не отдала ни одного сета, не позволив соперницам добраться даже до тай-брейка — ее жертвами стали украинки Цуренко и Калинина, а также чешка Барбора Крейчикова. В противостоянии с теннисистками с Украины Людмила отдала всего пять геймов.

Рыбакиной для выхода в полуфинал хватило всего двух побед, одна из которых получилась тяжелой — у Даниэль Коллинз пришлось отыгрывать отставание в сет. Москвичка справилась, хотя не показывала лучший теннис. В 1/4 финала ей удалось немного выдохнуть — здесь она легко расправилась с Букшей из Испании.

Людмила и Елена встречались четыре раза, и все «раунды» остались за россиянкой. Как и предстоящий матч, предыдущие прошли на харде. Учитывая, что Самсонова отлично осведомлена, какие слабые стороны есть у Рыбакиной, а также находится в чуть лучшей форме, стоит ожидать от нее победы хотя бы в одной партии.

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой в одном из сетов за 1.65.

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