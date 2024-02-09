Самсонова выбила двух украинок и чемпионку «РГ». Хватит ли ее запала для победы над Рыбакиной?
10 февраля в полуфинале турнира в Абу-Даби россиянка Людмила Самсонова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнется в 16.05 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч обескураживает — 4:0 в пользу Самсоновой.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом встречи Рыбакину. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.65 (33%).
На то, что российская теннисистка возьмет хотя бы одну партию, предложено заключить пари за 1.65.
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.70, ТМ 21.5 — за 2.03.
Если Людмила уступит с разницей не более трех геймов, сыграет ставка за 1.72. Триумф Рыбакиной с форой (-3.5) оценен в 2.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу москвички за 2.25.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Людмила Самсонова
Самсонова переварила вылет в первом круге Australian Open, с пользой провела три недели и ярко выступает на турнире в Абу-Даби. В трех матчах она не отдала ни одного сета, не позволив соперницам добраться даже до тай-брейка — ее жертвами стали украинки Цуренко и Калинина, а также чешка Барбора Крейчикова. В противостоянии с теннисистками с Украины Людмила отдала всего пять геймов.
Рыбакиной для выхода в полуфинал хватило всего двух побед, одна из которых получилась тяжелой — у Даниэль Коллинз пришлось отыгрывать отставание в сет. Москвичка справилась, хотя не показывала лучший теннис. В 1/4 финала ей удалось немного выдохнуть — здесь она легко расправилась с Букшей из Испании.
Людмила и Елена встречались четыре раза, и все «раунды» остались за россиянкой. Как и предстоящий матч, предыдущие прошли на харде. Учитывая, что Самсонова отлично осведомлена, какие слабые стороны есть у Рыбакиной, а также находится в чуть лучшей форме, стоит ожидать от нее победы хотя бы в одной партии.
Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой в одном из сетов за 1.65.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5