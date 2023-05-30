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Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова 30 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина на Открытом чемпионате Франции стартует матчем с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой. Игра первого раунда пройдет 30 мая и начнется не ранее 15.30 по московскому времени. В России легально не транслируют «Ролан Гаррос». Прежде теннисистки никогда друг против друга не играли.

Даниил Медведев. Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, уроженка Москвы — однозначный фаворит встречи: поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 92% вероятности. Выигрыш чешки предложен с котировкой 8.50 (8%).

Верите в чудо от 16-летней спортсменки? Ставка в 1000 рублей на Фрухвиртову при благоприятном исходе принесет солидные 8500 рублей.

• тотал больше 17.5 гейма идет за 1.67, ТМ 17.5 — за 2.19;

• тотал больше 18.5 гейма можно взять за 2.00, ТМ 18.5 — за 1.82.

Рыбакина подходит к «Ролан Гаррос» сразу после победы на «мастерсе» в Риме, где по ходу турнира обыграла первую ракетку мира польку Игу Свентек. Неудивительно, что спортсменка из Казахстана считается таким серьезным фаворитом: ее победа с форой (-6.5) гейма доступна за 2.06, Ф2(+6.5) оценена в 1.77.

16-летняя Фрухвиртова еще ни разу не побеждала на уровне WTA-тура. Индивидуальный тотал Бренды больше 5.5 гейма можно оформить за 1.68, ИТМ2 (5.5) — за 2.10.

Индивидуальный тотал Рыбакиной больше 12.5 гейма доступен за 2.50, ИТМ1 (12.5) — за 1.49.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова

Рыбакина находится в хорошей форме — только что выиграла «мастерс» в Риме и в 2023 году показывает наилучший процент побед в карьере (78.9%). Фрухвиртова же еще точно не готова конкурировать с четвертой ракеткой мира. 16-летняя чешка ни разу не побеждала в основе турниров WTA — только в квалификации. Вряд ли первой жертвой подростка окажется одна из лучших теннисисток мира.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-5.5) за 1.51.

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Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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