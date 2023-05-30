Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина на Открытом чемпионате Франции стартует матчем с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой. Игра первого раунда пройдет 30 мая и начнется не ранее 15.30 по московскому времени. В России легально не транслируют «Ролан Гаррос». Прежде теннисистки никогда друг против друга не играли.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, уроженка Москвы — однозначный фаворит встречи: поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 92% вероятности. Выигрыш чешки предложен с котировкой 8.50 (8%).
Верите в чудо от 16-летней спортсменки? Ставка в 1000 рублей на Фрухвиртову при благоприятном исходе принесет солидные 8500 рублей.
• тотал больше 17.5 гейма идет за 1.67, ТМ 17.5 — за 2.19;
• тотал больше 18.5 гейма можно взять за 2.00, ТМ 18.5 — за 1.82.
Рыбакина подходит к «Ролан Гаррос» сразу после победы на «мастерсе» в Риме, где по ходу турнира обыграла первую ракетку мира польку Игу Свентек. Неудивительно, что спортсменка из Казахстана считается таким серьезным фаворитом: ее победа с форой (-6.5) гейма доступна за 2.06, Ф2(+6.5) оценена в 1.77.
16-летняя Фрухвиртова еще ни разу не побеждала на уровне WTA-тура. Индивидуальный тотал Бренды больше 5.5 гейма можно оформить за 1.68, ИТМ2 (5.5) — за 2.10.
Индивидуальный тотал Рыбакиной больше 12.5 гейма доступен за 2.50, ИТМ1 (12.5) — за 1.49.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова
Рыбакина находится в хорошей форме — только что выиграла «мастерс» в Риме и в 2023 году показывает наилучший процент побед в карьере (78.9%). Фрухвиртова же еще точно не готова конкурировать с четвертой ракеткой мира. 16-летняя чешка ни разу не побеждала в основе турниров WTA — только в квалификации. Вряд ли первой жертвой подростка окажется одна из лучших теннисисток мира.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-5.5) за 1.51.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9