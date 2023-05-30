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Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Тьяго Уайлд — Даниил Медведев 30 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

30 мая в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд. Спортсмены еще ни разу не встречались друг с другом. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России легально не показывают «Ролан Гаррос».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают россиянина огромным фаворитом: поставить на победу Даниила можно с коэффициентом 1.04, что составляет приблизительно 94% вероятности. Успех бразильца доступен с котировкой 10.75 (6%).

Верите, что сенсация возможна? Ставка в 1000 рублей на бразильца при благоприятном исходе принесет 10 750 рублей.

Матчи основной сетки «Ролан Гарроса» идут до трех выигранных сетов. Вы можете попробовать угадать количество геймов в игре:

• тотал больше 29.5 идет за 1.73, ТМ 29.5 — за 2.10;

• тотал больше 30.5 гейма можно взять за 1.93, ТМ 30.5 — за 1.88.

Также предложены ставки на количество выигранных геймов каждым спортсменом. Индивидуальный тотал Уайлда больше 10.5 доступен за 1.75, ИТМ1 (10.5) — за 2.00. ИТБ2 (18.5) оценен в 1.59, ИТМ2 (18.5) — в 2.26.

Победу Медведева с форой (-7.5) гейма можно оформить за 1.56, Ф2(-8.5) — за 1.96.

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Прогноз и ставка на матч Тьяго Уайлд — Даниил Медведев

Россиянин показывает лучшую игру в карьере: в 2023-м он выиграл 87% матчей — до этого рекордным для Даниила оставался 2021 год с 82,9% успешных игр. Медведев, кажется, поборол ненависть к грунту и только что выиграл римский «мастерс». Сейчас он находится на второй строчке рейтинга и точно выглядит огромным фаворитом в поединке с 23-летним бразильцем. Уайлд даже в квалификации не всегда выглядел уверенно — например, не без проблем переиграл Ричардаса Беранкиса (2:1). Вряд ли Тьяго против россиянина зацепит хотя бы один сет.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 30.5 за 1.80.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
0
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«Даллас» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ 30 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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