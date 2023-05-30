Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года
30 мая в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд. Спортсмены еще ни разу не встречались друг с другом. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России легально не показывают «Ролан Гаррос».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают россиянина огромным фаворитом: поставить на победу Даниила можно с коэффициентом 1.04, что составляет приблизительно 94% вероятности. Успех бразильца доступен с котировкой 10.75 (6%).
Верите, что сенсация возможна? Ставка в 1000 рублей на бразильца при благоприятном исходе принесет 10 750 рублей.
Матчи основной сетки «Ролан Гарроса» идут до трех выигранных сетов. Вы можете попробовать угадать количество геймов в игре:
• тотал больше 29.5 идет за 1.73, ТМ 29.5 — за 2.10;
• тотал больше 30.5 гейма можно взять за 1.93, ТМ 30.5 — за 1.88.
Также предложены ставки на количество выигранных геймов каждым спортсменом. Индивидуальный тотал Уайлда больше 10.5 доступен за 1.75, ИТМ1 (10.5) — за 2.00. ИТБ2 (18.5) оценен в 1.59, ИТМ2 (18.5) — в 2.26.
Победу Медведева с форой (-7.5) гейма можно оформить за 1.56, Ф2(-8.5) — за 1.96.
Прогноз и ставка на матч Тьяго Уайлд — Даниил Медведев
Россиянин показывает лучшую игру в карьере: в 2023-м он выиграл 87% матчей — до этого рекордным для Даниила оставался 2021 год с 82,9% успешных игр. Медведев, кажется, поборол ненависть к грунту и только что выиграл римский «мастерс». Сейчас он находится на второй строчке рейтинга и точно выглядит огромным фаворитом в поединке с 23-летним бразильцем. Уайлд даже в квалификации не всегда выглядел уверенно — например, не без проблем переиграл Ричардаса Беранкиса (2:1). Вряд ли Тьяго против россиянина зацепит хотя бы один сет.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 30.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9