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Сегодня, 12:15

Букмекеры оценили шансы «Спартака» подвинуть ЦСКА со второго места в РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Спартака» подвинуть ЦСКА со второго места в РПЛ
Артемий Кутейников
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Квинси Промес и Бальде Кейта («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

3 июня пройдет заключительный тур чемпионата России по футболу. Чемпион уже известен, это «Зенит». Главная интрига финального игрового дня — команда, которая займет второе место. На серебряные медали претендуют сразу три коллектива: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

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По мнению букмекеров, наилучшие шансы занять вторую строчку у ЦСКА. Поставить на армейцев можно с коэффициентом 1.30. Перед заключительным туром они опережают «Спартак» на одно очко, «Ростов» — на два. При этом команда Владимира Федотова не победила в двух турах подряд: уступила красно-белым (1:2) и сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0).

В последнем туре армейцы встретятся с прямым конкурентом за второе место «Ростовом». По мнению букмекеров, красно-синие имеют неплохие шансы на победу в матче с коллективом Валерия Карпина. Котировка на триумф москвичей — 1.49.

У ростовчан, в свою очередь, худшие шансы на вторую строчку: поставить на то, что серебро в итоге достанется им, можно с коэффициентом 10.0. Правда, не все зависит от «Ростова». Даже в случае победы над ЦСКА игроки Карпина останутся третьими, если победит «Спартак».

Вдобавок южане подходят к последнему туру не в лучшей форме: они одержали лишь одну победу в последних пяти турах РПЛ, в трех из которых проиграли.

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Вероятность, что вторая строчка достанется «Спартаку», оценена аналитиками в 5.00. Москвичи могли еще в прошлом туре сместить ЦСКА, который играл на день раньше и потерял очки. Но сами красно-белые не сумели вскрыть «Нижний Новгород» (0:0).

В последнем туре команде Гильермо Абаскаля будут противостоять мотивированные «Крылья Советов». Самарцы находятся в зоне стыковых матчей, но отстают от 12-го «Факела» всего на очко. Победа «Спартака» в этом матче идет за 2.30, «Крыльев» — за 3.10.

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Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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