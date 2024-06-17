Трусова выходит замуж. Что будет дальше с карьерой звездной фигуристки?

Александра объявила, что приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Макара Игнатова.

19-летняя российская фигуристка Александра Трусова объявила о помолвке со своим возлюбленным Макаром Игнатовым, спортсменом из академии Плющенко. Слухи о романтических отношениях призера Олимпиады и одного из самых высоких фигуристов страны (рост Игнатова — 183 см) циркулируют с начала этого года, но молодые люди не спешили их подтверждать. Однако в ночь на понедельник пара синхронно рассказала в соцсетях о предложении руки и сердца, которое сделал 23-летний юноша. И о том, что рыжеволосая красавица ответила на него согласием. О дате свадьбы и о том, как случившееся изменит жизнь звезд, пока не сообщается.

Она сказала: «Да!»

Событие в личной жизни одной из самых знаменитых спортсменок страны было обставлено в соцсетях как настоящее шоу. Сначала Трусова в два часа ночи выложила «кружочек» в своем Telegram-канале, в котором сообщила: «В моей жизни произошло что-то очень-очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать. Расскажу все завтра. Потому что все-таки ночь. Так что ждите и не пропустите». Однако до утра не дотерпел Игнатов. Макар опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом, сопроводив пост подписью: «Она сказала: «Да»!». Трусова сделала репост этого сообщения, приписав дату, в которую спортсмен сделал предложение — 17.06.2024.

Напомним, что ажиотаж вокруг отношений двух известных спортсменов начался в январе этого года, когда во время показательных выступлений на чемпионате Санкт-Петербурга Трусова и Игнатов публично целовались у бортика. Появление новой звездной пары стало сенсацией, поскольку раньше оба фигуриста не скрывали своих отношений с другими партнерами. Макар жил с девушкой по имени Лера, а у Трусовой еще на Олимпиаде-2022 начался бурный роман со спортсменом сборной России Марком Кондратюком. Впрочем, эти чувства не выдержали испытания временем — осенью 2023 года пара рассталась. Трусова потом рассказывала, что разрыв произошел по инициативе Марка.

Игнатов до весны этого года жил в Петербурге и тренировался в группе Евгения Рукавицына. При этом вице-чемпион России 2021 года выступал в московском шоу Плющенко — вероятнее всего, именно там и завязался их роман с Александрой. Интересно, что в том же ледовом спектакле принимал участие и Кондратюк, однако после расставания с Трусовой он покинул проект. В мае этого года Игнатов объявил о переезде в Москву и переходе в академию Плющенко. «Твердым шагом, с высоко поднятой головой идем навстречу переменам, навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от нее, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», — прокомментировал Макар в соцсетях это событие.

Макар Игнатов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Секс-символ и самая смелая девушка

Трусова пропустила прошлый сезон и вообще практически не выступала после своего знаменитого проката произвольной программы на Олимпиаде-2022, где установила историческое достижение для женского катания — пять чистых четверных прыжков. Напомним, что этот подвиг все равно не привел к золоту Пекина (из-за неудачной короткой программы), и разочарованная Александра устроила публичную истерику своему тренеру Этери Тутберидзе. Осенью 2022-го Трусова вторично ушла из «Хрустального» (ранее она покидала родную группу в 2020-м, перебравшись в академию Плющенко). Официально перемены мотивировались необходимостью снизить тренировочные нагрузки на фоне больной спины.

Новой наставницей вице-чемпионки мира и серебряного призера ОИ стала Светлана Соколовская. Но под ее началом Александра стартовала только на двух этапах «Гран-при России», заняв там второе и третье места. Все остальное время Трусова занималась лечением старых травм и принимала участие в шоу. Осенью прошлого года стало известно, что Александра больше не тренируется у Соколовской, однако официального подтверждения этой информации не появлялось, впрочем, как и сведений о завершении фигуристкой карьеры. Как бы то ни было, Трусова остается одной из самых узнаваемых спортсменок страны. У нее только один большой взрослый титул — чемпионки России 2022 года, и тот перешел благодаря дисквалификации Камилы Валиевой. Тем не менее публика любит Александру за ее смелость и готовность рисковать даже в тех ситуациях, где разумнее «придержать коней».

Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игнатов давно ходит в подающих большие надежды. Он показывает харизматичное катание, имеет в арсенале стабильный четверной риттбергер, демонстрирует уверенные непрыжковые элементы. Благодаря высокому росту и привлекательной внешности многие считают Макара секс-символом нашего мужского катания. Однако одиночнику не хватает стабильности и физической подготовки. Возможно, переход в академию Плющенко поможет талантливому юноше совершить прорыв в карьере и реализовать свой потенциал. Пока что единственным значимым титулом для Игнатова остается победа в финале Кубка России в феврале 2022 года.

Что касается Трусовой, то, если она не планирует радикальных шагов (например, уйти в декрет), ей предстоит окончательно определиться со своей любительской карьерой. Александры больше нет в списке кандидатов в сборную, и если будущей осенью она не выступит на контрольных прокатах национальной команды, то вернуться будет очень тяжело. С другой стороны — есть пример бывшей однокашницы Трусовой Алены Косторной, которая создала вместе со своим мужем Георгием Куницей спортивную пару. По физическим параметрам Александра и Макар хорошо подходят для выступления в парном разряде. Поэтому, если у Игнатова не заладится в одиночном катании, почему бы не последовать примеру Косторной и Куницы?