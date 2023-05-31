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Сегодня, 13:05

«Дизель» стал победителем «Медиабитвы» PARI в апреле

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ХК «Дизель».
Фото Официальная группа ХК «Дизель» в ВК

Букмекерская компания PARI, титульный спонсор Всероссийской хоккейной лиги, подвела апрельские итоги проекта «Медиабитва», в котором медиакоманды клубов ВХЛ бьются за денежные призы.

В апреле награду за лучший ситуативный контент в соцсетях получили медиаслужбы «Дизеля», «Южного Урала» и «Югры». Пензенский клуб забрал первое место, выпустив серию регулярных видео в формате дневника о жизни команды. Клуб из Орска порадовал болельщиков короткими развлекательными видео с участием хоккеистов и стал вторым. Хантымансийцы сделали звездой соцсетей талисмана команды мамонта Пархома, заняв третье место в конкурсе PARI по итогам апреля.

Премия за ситуативный контент разыгрывается между клубами, в аккаунтах которых ярче всего обыгрываются ключевые события прошедшего месяца. Медиакоманда «Дизеля» стала вторым победителем в этой номинации. В марте премию забрала медиаслужба «Нефтяника», которая сняла креативный ролик про судей.

Участники «Медиабитвы» спорят за призовые места и в других номинациях: «Лучшая медиаслужба», «Лучшее короткое видео в социальных сетях», «Лучший Telegram-канал» и «Лучшее видео с талисманом». Победителю номинации «Лучшая медиаслужба» достанется самый крупный приз — 500 000 рублей. В остальных номинациях денежные вознаграждения составят от 200 000 до 250 000 рублей.

В жюри конкурса входят директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский, ведущая YouTube-канала «ЧЕРКАС АТЛАНТ» Анна Андронова, а также представители ФХР и ВХЛ.

«Медиабитва» продлится до 30 сентября.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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