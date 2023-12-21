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Сегодня, 17:55

«Динамо» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — «Трактор» 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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21 декабря в КХЛ состоится матч между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.11, это порядка 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.93 (25%), успех «Трактора» — за чуть меньшие 3.05 (28%).

Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет котировка 1.69.

Тотал больше 4.5 шайбы в предстоящей игре предложен за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.

На то, что обе команды забросят хотя бы по два раза, коэффициент — 2.00.

Николай Поляков. ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве в матче с «Динамо». В дерби со СКА ребятам Федорова будет весьма непросто

Верите, что в каждом периоде будет заброшена хотя бы одна шайба? Такое условие идет за 1.81.

Выигрыш «Динамо» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.66, триумф «Трактора» — в 2.20.

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ХК Трактор
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СКА — ЦСКА: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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