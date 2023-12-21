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Сегодня, 16:05

СКА — ЦСКА: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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ХК СКА.
Фото Официальный телеграм-канал ХК СКА

21 декабря в центральном матче дня ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится армейское дерби — СКА в Санкт-Петербурге сразится с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.25 мск.

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СКА считается фаворитом матча. На победу хозяев в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.10, это порядка 48% вероятности исхода. Успех ЦСКА в основное время предложен за 3.30 (30%), ничья — за 4.10 (22%).

Если гости не уступят в основное время, сыграет пари за 1.75. Если случится 1Х, то 1.33.

В пяти из шести предыдущих дерби на площадке СКА было заброшено меньше пяти шайб. Тотал больше 4.5 оценен в 1.65, ТМ 4.5 — в 2.20.

Если победитель определится в овертайме, сыграет коэффициент 5.50. Если по буллитам — 7.40. В основное время — 1.25.

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В последнем матче с московским «Динамо» ЦСКА четырежды пропустил в большинстве. На то, что в дерби хотя бы раз команды забросят при игре 5-на-4, котировка — 1.50.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.60, гостей — в 2.30.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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