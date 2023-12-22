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«Салернитана» — «Милан»: где смотреть матч серии А 22 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Милан» 22 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press

22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии «Салернитана» сойдется с «Миланом». Встреча на стадионе «Ареки» в Салерно начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Давиде Массы. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе красно-черных: на «Милан» предложили котировку 1.46, что составляет приблизительно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.79 (21%), триумф «морских коньков» — за 7.18 (14%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 2.18, Ф2(-1) — за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15. «Обе забьют» дали за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Оливье Жиру. Меткий выстрел в исполнении француза идет за 2.13.

В прошлом туре Рафа Леау и компания всухую расправились с «Монцей» (3:0). На то, что «Салернитана» тоже не огорчит миланцев, представлен коэффициент 2.12.

Два из трех наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают как раз на успех россонери без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 6.89;

  • 1:0 — за 7.30;

  • 2:1 — за 8.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Салернитана
Серия А
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«Алавес» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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