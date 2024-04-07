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Сегодня, 12:15

«Зенит» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 7 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Маттео Кассьерра и Клаудиньо («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

7 апреля борющаяся за выживание «Балтика» навестит лидирующий в таблице «Зенит» в 23-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Алексея Сухого. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся сине-бело-голубым: взять победу питерцев можно с коэффициентом 1.27, вероятность такого итога — примерно 75%. Ничья доступна за 6.20 (16%), триумф «Балтики» — за 11.0 (9%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен результативными ударами оценен в 2.20, обратный вариант — в 1.64. Соперники огорчили друг друга всего в одной из трех предыдущих встреч.

После зимней паузы парни Сергея Семака отличились больше двух раз за 90 минут лишь однажды. На то, что «Зенит» оформит больше 2.5 мяча, можно сыграть за 2.75.

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Всех, кто верит, что команда Сергея Игнашевича забьет на «Газпром Арене», ждет соответствующий рынок за 2.08.

С возобновления сезона калининградцы добывали очки только дома — сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и победили «Пари НН» (2:0). А единственный выезд закончился поражением «Оренбургу» (0:1). Опцию X2 дали за 3.97.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Его предложили с котировкой 5.00.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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«Динамо» — «Спартак»: красно-белые не забивали в РПЛ в 2024 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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