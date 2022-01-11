11 января 2022 года московское «Динамо» примет «Йокерит» в очередном туре регулярного первенства КХЛ. Встреча между ними пройдет на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева», начало в 19.30. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime. Эфир стартует в 19.15.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время можно за 2.16 — это примерно 44% вероятности. Успех «Йокерита» оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья — 4.10 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 4 100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.66, а Ф2(0) — за 2.22.

Тотал шайб больше 5.5 доступен за 2.02, а ТМ 5.5 — за 1.79.

Шансы «Динамо» отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.68.

Уверены, что «Йокерит» сумеет забить свыше двух шайб? ИТБ2 (2.5) идет за 2.00.

Не сомневаетесь, что оба клуба забросят минимум по две шайбы? Тогда вы можете поставить «каждая команда больше (1.5)» за 1.67.

Сделать ставку на победу «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.68. Аналогичный исход в пользу «Йокерита» доступен за 2.18.

Шипачев забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу в составе «Динамо». Вероятность того, что Вадим отметится минимум двумя результативными действиями, оценивается коэффициентом 2.30.

У О'Нила девять шайб и 31 голевая передача в нынешнем сезоне за «Йокерит». Поставить на то, что американец отметится результативным действием в ближайшем матче, можно за 1.65.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 7.90;

· 3:3 — 9.50;

· 3:2 — 13.0.