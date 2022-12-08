«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года
8 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся лидер Восточной конференции «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Игра пройдет в Екатеринбурге на арене «Уралец», начало в 17.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, вероятность — примерно 54%. Успех команды из Челябинска предложен за 4.20 (22%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 4.00 (24%).
Ждете легкую победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Автомобилиста» при благополучном исходе принесет 1800 рублей.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза игры закончились лишь в овертайме. В сентябре выиграл «Трактор», в ноябре — «Автомобилист». Думаете, что команда Анвара Гатиятулина снова как минимум не уступит в основное время? Этот рынок оценен в 2.00.
Аналитики ждут яркий матч. Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.30.
Заметно результативнее в этом сезоне выступает коллектив из Екатеринбурга: забрасывает в среднем 3.24 шайбы за матч. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.60, ИТМ1 (2.5) — за 2.35.
Эти рынки на «Трактор» предложены с котировками 2.70 и 1.46 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года
Матчи команд в этом сезоне получились достаточно результативными — 4:3 и 3:2. «Автомобилист» вообще очень ярко выступает в этом сезоне: забрасывает 3.24 шайбы в среднем за матч, чаще отличается только лидирующий в КХЛ СКА. Екатеринбуржцы в 20 матчах забивали минимум четыре гола. «Трактор» же немало пропускает — 2.77 гола за матч, хуже показатель только у пяти команд лиги. А в четырех из шести последних игр челябинцы пускали минимум четыре шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2