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«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игрок «Автомобилиста» Данил Романцев в матче со СКА.
Фото Global Look Press

8 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся лидер Восточной конференции «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Игра пройдет в Екатеринбурге на арене «Уралец», начало в 17.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, вероятность — примерно 54%. Успех команды из Челябинска предложен за 4.20 (22%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 4.00 (24%).

Ждете легкую победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Автомобилиста» при благополучном исходе принесет 1800 рублей.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза игры закончились лишь в овертайме. В сентябре выиграл «Трактор», в ноябре — «Автомобилист». Думаете, что команда Анвара Гатиятулина снова как минимум не уступит в основное время? Этот рынок оценен в 2.00.

Аналитики ждут яркий матч. Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.30.

Заметно результативнее в этом сезоне выступает коллектив из Екатеринбурга: забрасывает в среднем 3.24 шайбы за матч. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.60, ИТМ1 (2.5) — за 2.35.

Эти рынки на «Трактор» предложены с котировками 2.70 и 1.46 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года

Матчи команд в этом сезоне получились достаточно результативными — 4:3 и 3:2. «Автомобилист» вообще очень ярко выступает в этом сезоне: забрасывает 3.24 шайбы в среднем за матч, чаще отличается только лидирующий в КХЛ СКА. Екатеринбуржцы в 20 матчах забивали минимум четыре гола. «Трактор» же немало пропускает — 2.77 гола за матч, хуже показатель только у пяти команд лиги. А в четырех из шести последних игр челябинцы пускали минимум четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.60.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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