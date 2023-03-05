Кризисный «Ливерпуль» против воздушного «Манчестер Юнайтед». Битва Рэшфорда с Салахом на «Энфилде» будет горячей
5 марта в центральном матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча команд Юргена Клоппа и Эрика тен Хага состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 марта 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (27%), успех «МЮ» — за 2.90 (31%).
Манкунианцы не проигрывают 11 матчей подряд во всех турнирах. На вариант Х2 котировка — 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.
«МЮ» забил два и более мяча в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.60.
Обмен голами предложено взять за довольно скромные 1.57, вариант «обе забьют — нет» — за 2.45.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 26-го тура АПЛ 5 марта 2023 года
В середине февраля «Ливерпуль» вроде бы стал приходить в себя: после серии неудач выиграл два матча подряд — по 2:0 у «Эвертона» и «Ньюкасла». Из лазарета вернулись некоторые лидеры, и у фанатов красных появился повод помечтать о больших победах, но все оборвалось в Лиге чемпионов: пять мячей в ряд от «Реала» (2:5) стали для мерсисайдцев настоящим кошмаром. После этого они не справились с «Кристал Пэлас» (0:0) и только в последнем туре хлопнули «Вулверхэмптон» (2:0).
«МЮ» в подобном турбулентном состоянии не был уже давно. Из 20 встреч после возобновления сезона команда Тен Хага не выиграла только четыре: трижды сыграла вничью и уступила «Арсеналу» (2:3). По ходу этого отрезка «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги, вышли в четвертьфинал Кубка Англии и прошли «Барселону» в Лиге Европы. В АПЛ тоже все гладко: потенциальное отставание от идущего вторым «Сити» — три очка (у «МЮ» две игры в запасе).
Манкунианцы поражают в первую очередь классной игрой в атаке: забили в последних 28 матчах, а в 12 предыдущих оформили по два и более мяча. При этом очень многое держится на Маркусе Рэшфорде, который в 39 матчах этого сезона сделал уже 25+9. Он отличился в шести из восьми последних встреч и принес команде три победы. У «Ливерпуля» нет такой зависимости от одного игрока, но при этом и нет стабильности.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» выиграл у «Ливерпуля» только один из четырех последних матчей, дважды уступив крупно — 0:4 и 0:5. Но тогда это были совсем другие манкунианцы. Сейчас команда тен Хага здорово смотрится в атаке и не допускает грубых ошибок в обороне.
У Клоппа большие проблемы — возвращение травмированных лидеров лишь временно помогло замаскировать проблемы. У красных по-прежнему нет стабильной игры ни в одной линии, а тащить в одиночку у Салаха и остальных не получается.
Тем не менее, матч пройдет на «Энфилде», где «Ливерпуль» традиционно силен и дает отпор сопернику любого уровня. Поэтому стоит присмотреться не к ставке на результат, а на голы. Обе команды способны добиться многого впереди, но у хозяев есть проблемы у своих ворот. В пользу высокой результативности говорят и результаты последних встреч — в пяти прошел «верх».
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2