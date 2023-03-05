Кризисный «Ливерпуль» против воздушного «Манчестер Юнайтед». Битва Рэшфорда с Салахом на «Энфилде» будет горячей

В последнее время команды не играют в скучный футбол.

5 марта в центральном матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча команд Юргена Клоппа и Эрика тен Хага состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (27%), успех «МЮ» — за 2.90 (31%).

Манкунианцы не проигрывают 11 матчей подряд во всех турнирах. На вариант Х2 котировка — 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

«МЮ» забил два и более мяча в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.60.

Обмен голами предложено взять за довольно скромные 1.57, вариант «обе забьют — нет» — за 2.45.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

ничья 1:1 за 7.50;

2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 9.50;

такой же счет в сторону «МЮ» — за 10.0.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 26-го тура АПЛ 5 марта 2023 года

В середине февраля «Ливерпуль» вроде бы стал приходить в себя: после серии неудач выиграл два матча подряд — по 2:0 у «Эвертона» и «Ньюкасла». Из лазарета вернулись некоторые лидеры, и у фанатов красных появился повод помечтать о больших победах, но все оборвалось в Лиге чемпионов: пять мячей в ряд от «Реала» (2:5) стали для мерсисайдцев настоящим кошмаром. После этого они не справились с «Кристал Пэлас» (0:0) и только в последнем туре хлопнули «Вулверхэмптон» (2:0).

«МЮ» в подобном турбулентном состоянии не был уже давно. Из 20 встреч после возобновления сезона команда Тен Хага не выиграла только четыре: трижды сыграла вничью и уступила «Арсеналу» (2:3). По ходу этого отрезка «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги, вышли в четвертьфинал Кубка Англии и прошли «Барселону» в Лиге Европы. В АПЛ тоже все гладко: потенциальное отставание от идущего вторым «Сити» — три очка (у «МЮ» две игры в запасе).

Манкунианцы поражают в первую очередь классной игрой в атаке: забили в последних 28 матчах, а в 12 предыдущих оформили по два и более мяча. При этом очень многое держится на Маркусе Рэшфорде, который в 39 матчах этого сезона сделал уже 25+9. Он отличился в шести из восьми последних встреч и принес команде три победы. У «Ливерпуля» нет такой зависимости от одного игрока, но при этом и нет стабильности.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» выиграл у «Ливерпуля» только один из четырех последних матчей, дважды уступив крупно — 0:4 и 0:5. Но тогда это были совсем другие манкунианцы. Сейчас команда тен Хага здорово смотрится в атаке и не допускает грубых ошибок в обороне.

У Клоппа большие проблемы — возвращение травмированных лидеров лишь временно помогло замаскировать проблемы. У красных по-прежнему нет стабильной игры ни в одной линии, а тащить в одиночку у Салаха и остальных не получается.

Тем не менее, матч пройдет на «Энфилде», где «Ливерпуль» традиционно силен и дает отпор сопернику любого уровня. Поэтому стоит присмотреться не к ставке на результат, а на голы. Обе команды способны добиться многого впереди, но у хозяев есть проблемы у своих ворот. В пользу высокой результативности говорят и результаты последних встреч — в пяти прошел «верх».

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.