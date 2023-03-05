«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
5 марта в Москве в рамках 18-го тура РПЛ сойдутся «Динамо» и «Крылья Советов» — это будет третья встреча команд за две недели. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.45 мск. Главным арбитром назначен Иван Сидельников.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.88 (23%), успех «Крыльев» — за 4.87 (20%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4870 рублей, а чистая прибыль составит 3870 рублей.
Самарцы не проиграли динамовцам в пяти из шести предыдущих матчей. Вариант Х2 оценен в 2.14.
«Верх» по голам прошел только в двух очных играх из десяти предыдущих. ТБ 2.5 идет за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.02.
В недавних матчах в Кубке России команды дважды обменялись забитыми мячами. На то, что в предстоящей встрече команды также оформят хотя бы по голу, котировка — 1.79. На обратный исход — 2.01.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2