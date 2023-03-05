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Сегодня, 12:15

«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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«Динамо» — «Крылья Советов».
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

5 марта в Москве в рамках 18-го тура РПЛ сойдутся «Динамо» и «Крылья Советов» — это будет третья встреча команд за две недели. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.45 мск. Главным арбитром назначен Иван Сидельников.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.88 (23%), успех «Крыльев» — за 4.87 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4870 рублей, а чистая прибыль составит 3870 рублей.

Самарцы не проиграли динамовцам в пяти из шести предыдущих матчей. Вариант Х2 оценен в 2.14.

«Верх» по голам прошел только в двух очных играх из десяти предыдущих. ТБ 2.5 идет за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.02.

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В недавних матчах в Кубке России команды дважды обменялись забитыми мячами. На то, что в предстоящей встрече команды также оформят хотя бы по голу, котировка — 1.79. На обратный исход — 2.01.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Крылья Советов, Локомотив

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