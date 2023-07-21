«ПСЖ» — «Гавр»: Кузяеву не понравится результат дебютного матча за французский клуб
21 июля во Франции состоится товарищеский матч между чемпионом лиги 1 «ПСЖ» и новым клубом Далера Кузяева — «Гавром». Игра пройдет в тренировочном комплексе парижан и начнется в 18.00 по московскому времени. Она будет показана на PSG TV и в официальном Twitch команды.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «ПСЖ» не испытает проблем. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.27, что приблизительно 78% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.30 (15%), успех «Гавра» — за 9.50 (7%).
Ставка в 1000 рублей на то, что команды разойдутся «миром», в случае положительного результата принесет выплату в 6300 рублей.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.89.
Команды давно не играли друг с другом, но последняя встреча в 2020 году завершилась со счетом 9:0 в пользу столичного коллектива. На выигрыш «ПСЖ» с форой (-2) можно поставить за 2.09.
Три и более гола хозяев оценены в 1.69, четыре и выше — за 2.95.
Обмен результативными ударами доступен за 1.71, противоположное условие — за 2.02.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Гавр»
Далер Кузяев на прошлой неделе перешел в «Гавр», а уже на этой может сыграть против сильнейшего клуба Франции — новичок лиги 1 проведет товарищеский матч против «ПСЖ». Конечно, парижане во главе с Луисом Энрике выступят не основным составом, но все равно большинство звезд примет участие в игре. В том числе время наверняка получат новички — Марко Асенсио, Милан Шкриньяр и другие.
Всем захочется показать себя перед новым тренером, поэтому филонить никто не будет. А значит, «Гавр» ждет реальная проверка на прочность. Пройти ее самой легковесной команде лиги 1 будет тяжело.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.14.
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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