2 ноября киевское «Динамо» примет «Барселону» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «НСК Олимпийский», начало — в 23.00. Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «Матч Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 1.66 — это около 58% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 5.40 (18%), а ничья — 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» потенциальная выплата составит 5400 рублей, а чистая прибыль — 4400 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.75, а Ф2(-1) — за 2.15.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.74, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.76. Противоположный исход оценивается котировкой 2.06.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 4.00.

Виктор Цыганков — наиболее вероятный автор забитого мяча в составе «Динамо», по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Поставить на его гол можно за 3.70.

Главный претендент на гол в составе «Барселоны» — Мемфис Депай. Его шансы отличиться оцениваются коэффициентом 2.00.