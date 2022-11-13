«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 ноября 2022 года
13 ноября в матче 17-го тура РПЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч начнется в 19.30 по местному времени на стадионе «ВТБ Арена», в прямом эфире понаблюдать за ним можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск, рассудит команды Владислав Безбородов.
Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Динамо» оценили в 2.75 (34%), ничью — в 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае положительного исхода выплата составит 2750 рублей.
Если считаете, что «Динамо» не уступит дома, оформите ставку за 1.57.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.02, Ф2(0) — за 1.85.
В двух последних дерби «верх» по голам не прошел — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.05.
Эксперты считают, что в игре будет обмен голами. Поставить на вариант «обе забьют» можно за 1.67.
«Динамо» забивало в среднем 2.2 мяча за игру в прошедших десяти встречах, армейцы ограничились 1.2 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.67.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА
Встречаются команды с разным игровым стилем и в разных кондициях. Для понимания — в пяти последних матчах «Динамо» было забито 23 мяча при четырех победах бело-синих. За тот же промежуток в матчах при участии ЦСКА было оформлено всего 11 голов при одной победе армейцев. Динамовцы играют весело и побеждают, красно-синие же впали в кризис. Так что у хозяев однозначно есть шансы добиться очков в своем стиле.
Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 4.5 за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2