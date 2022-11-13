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«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Славиша Йоканович.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо».

13 ноября в матче 17-го тура РПЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч начнется в 19.30 по местному времени на стадионе «ВТБ Арена», в прямом эфире понаблюдать за ним можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск, рассудит команды Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Динамо» оценили в 2.75 (34%), ничью — в 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае положительного исхода выплата составит 2750 рублей.

Если считаете, что «Динамо» не уступит дома, оформите ставку за 1.57.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.02, Ф2(0) — за 1.85.

В двух последних дерби «верх» по голам не прошел — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.05.

Эксперты считают, что в игре будет обмен голами. Поставить на вариант «обе забьют» можно за 1.67.

«Динамо» забивало в среднем 2.2 мяча за игру в прошедших десяти встречах, армейцы ограничились 1.2 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

Федор Смолов. «Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

Встречаются команды с разным игровым стилем и в разных кондициях. Для понимания — в пяти последних матчах «Динамо» было забито 23 мяча при четырех победах бело-синих. За тот же промежуток в матчах при участии ЦСКА было оформлено всего 11 голов при одной победе армейцев. Динамовцы играют весело и побеждают, красно-синие же впали в кризис. Так что у хозяев однозначно есть шансы добиться очков в своем стиле.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 4.5 за 1.78.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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