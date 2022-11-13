13 ноября в матче 17-го тура РПЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч начнется в 19.30 по местному времени на стадионе «ВТБ Арена», в прямом эфире понаблюдать за ним можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск, рассудит команды Владислав Безбородов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Динамо» оценили в 2.75 (34%), ничью — в 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае положительного исхода выплата составит 2750 рублей.

Если считаете, что «Динамо» не уступит дома, оформите ставку за 1.57.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.02, Ф2(0) — за 1.85.

В двух последних дерби «верх» по голам не прошел — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.05.

Эксперты считают, что в игре будет обмен голами. Поставить на вариант «обе забьют» можно за 1.67.

«Динамо» забивало в среднем 2.2 мяча за игру в прошедших десяти встречах, армейцы ограничились 1.2 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

Встречаются команды с разным игровым стилем и в разных кондициях. Для понимания — в пяти последних матчах «Динамо» было забито 23 мяча при четырех победах бело-синих. За тот же промежуток в матчах при участии ЦСКА было оформлено всего 11 голов при одной победе армейцев. Динамовцы играют весело и побеждают, красно-синие же впали в кризис. Так что у хозяев однозначно есть шансы добиться очков в своем стиле.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 4.5 за 1.78.