«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 17 октября 2022 года
17 октября в регулярном сезоне КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть в 19.15 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «KHL Prime».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Успех и того и другого коллектива в основное время оценен коэффициентом 2.60, что примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (24%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3600 рублей.
Варианты 1Х и Х2 идут за одинаковые 1.49. Победы команд с учетом основного времени, овертайма и серии буллитов — за 1.92.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.92, ТМ 4.5 — тоже в 1.92.
На то, что каждая команда забьет два и более гола, котировка — 2.10. Обратную ставку можно сделать за 1.78.
Обменяются ли соперники заброшенными шайбами? Эксперты считают, что вероятность очень высока — 1.18.
На гол лидера атаки «Динамо» Эрика О'Делла коэффициент — 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА
«Динамо» на старте сезона выглядело очень мощно, став одним из лидеров Западной конференции, но в последние недели бело-голубые тяжело набирают очки: лишь в овертайме одолели «Куньлунь», проиграли в серии буллитов «Нефтехимику», «Салавату» и «Сибири».
ЦСКА же идет на серии из четырех побед, а перед этим в упорнейшей борьбе лишь в овертайме проиграл СКА. Последние личные встречи тоже говорят в пользу армейцев — они выиграли серию в плей-офф Кубка Гагарина с разгромным счетом 4:0.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1