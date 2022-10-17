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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 17 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Константин Волков.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».

17 октября в регулярном сезоне КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть в 19.15 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «KHL Prime».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Успех и того и другого коллектива в основное время оценен коэффициентом 2.60, что примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (24%).

Никита Нестеров (ЦСКА). «Динамо» — ЦСКА: Нестеров и О'Делл зажгут в московском дерби

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3600 рублей.

Варианты 1Х и Х2 идут за одинаковые 1.49. Победы команд с учетом основного времени, овертайма и серии буллитов — за 1.92.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.92, ТМ 4.5 — тоже в 1.92.

На то, что каждая команда забьет два и более гола, котировка — 2.10. Обратную ставку можно сделать за 1.78.

Обменяются ли соперники заброшенными шайбами? Эксперты считают, что вероятность очень высока — 1.18.

На гол лидера атаки «Динамо» Эрика О'Делла коэффициент — 2.55.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

«Динамо» на старте сезона выглядело очень мощно, став одним из лидеров Западной конференции, но в последние недели бело-голубые тяжело набирают очки: лишь в овертайме одолели «Куньлунь», проиграли в серии буллитов «Нефтехимику», «Салавату» и «Сибири».

ЦСКА же идет на серии из четырех побед, а перед этим в упорнейшей борьбе лишь в овертайме проиграл СКА. Последние личные встречи тоже говорят в пользу армейцев — они выиграли серию в плей-офф Кубка Гагарина с разгромным счетом 4:0.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.92.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» почти недосягаем для «Спартака» и ЦСКА

«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 17 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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