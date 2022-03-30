31 марта в регулярном сезоне НХЛ «Детройт» сыграет дома с «Рейнджерс». Встреча пройдет на арене «Литл Сесар» в Детройте и начнется в 02.30.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно за 1.80 — это примерно 52% вероятности. Успех «Детройта» оценивается котировкой 3.40 (28%), а ничья идет за 4.40 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «Детройт» потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ф1(+2.5) доступна за 1.34, а Ф2(-2.5) — за 3.10.

Сделать ставку на первый гол «Детройта» можно за 2.20. Аналогичная ставка на «Рейнджерс» есть в линии за 1.62.

Шансы «Детройта» забить три шайбы или более оцениваются в 3.30. Та же ставка на «Рейнджерс» имеется в линии за 1.92.