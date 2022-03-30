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Сегодня, 17:15

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ 31 марта

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports

31 марта в регулярном сезоне НХЛ «Эдмонтон» сыграет дома с «Лос-Анджелесом». Встреча пройдет в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» и начнется в 04.30.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно за 1.92 — это примерно 48% вероятности. Триумф «Лос-Анджелеса» оценивается котировкой 3.10 (30%), а ничья идет за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.28, а Ф2(+1.5) — за 1.58.

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Сделать ставку на первый гол «Эдмонтона» можно за 1.68. Аналогичная ставка на «Лос-Анджелес» есть в линии за 1.79.

Шансы «Эдмонтона» забить три шайбы или более оцениваются в 1.90. Та же ставка на «Лос-Анджелес» имеется в линии за 2.75.

  • Ф1 (-3.5) — 5.10;

  • ТБ 8.5 — 3.90;

  • Обе забьют: нет — 9.60.

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