«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 31 марта 2022 года
31 марта пройдет матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом». Встреча между ними состоится на стадионе «Нагорный», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».
Гости — явные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Зенита» в матче можно за 1.12 — это около 85% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» доступен за 6.20 (15%).
Вероятность овертайма оценивается коэффициентом 18.0.
При ставке в 1000 рублей на овертайм можно выиграть 18 000 рублей в случае ничейного счета в основное время матча.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:
· Ф1(+11.5) идет за 1.90, как и Ф2(-11.5);
· Ф1(+12.5) идет за 1.75, а Ф2(-12.5) — за 2.00;
· Ф1(+13.5) идет за 1.65, а Ф2(-13.5) — за 2.15.
Тотал очков больше 154.5 доступен за 1.90, как и ТМ 154.5.
Шансы «Нижнего Новгорода» забросить 72 очка минимум оцениваются котировкой 1.87.
Уверены, что «Зенит» наберет свыше 82 очков? ИТБ2 (82.5) доступен за 1.81.
Вы также можете сделать ставку на чет или нечет итогового счета встречи — с одинаковым коэффициентом 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7