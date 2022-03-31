31 марта пройдет матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом». Встреча между ними состоится на стадионе «Нагорный», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

Гости — явные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Зенита» в матче можно за 1.12 — это около 85% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» доступен за 6.20 (15%).

Вероятность овертайма оценивается коэффициентом 18.0.

При ставке в 1000 рублей на овертайм можно выиграть 18 000 рублей в случае ничейного счета в основное время матча.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(+11.5) идет за 1.90, как и Ф2(-11.5);

· Ф1(+12.5) идет за 1.75, а Ф2(-12.5) — за 2.00;

· Ф1(+13.5) идет за 1.65, а Ф2(-13.5) — за 2.15.

Тотал очков больше 154.5 доступен за 1.90, как и ТМ 154.5.

Шансы «Нижнего Новгорода» забросить 72 очка минимум оцениваются котировкой 1.87.

Уверены, что «Зенит» наберет свыше 82 очков? ИТБ2 (82.5) доступен за 1.81.

Вы также можете сделать ставку на чет или нечет итогового счета встречи — с одинаковым коэффициентом 1.90.