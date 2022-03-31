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Сегодня, 11:15

«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 31 марта 2022 года

Прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» — «Зенит» 31 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 31 марта 2022 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

31 марта пройдет матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом». Встреча между ними состоится на стадионе «Нагорный», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

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Гости — явные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Зенита» в матче можно за 1.12 — это около 85% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» доступен за 6.20 (15%).

Вероятность овертайма оценивается коэффициентом 18.0.

При ставке в 1000 рублей на овертайм можно выиграть 18 000 рублей в случае ничейного счета в основное время матча.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(+11.5) идет за 1.90, как и Ф2(-11.5);

· Ф1(+12.5) идет за 1.75, а Ф2(-12.5) — за 2.00;

· Ф1(+13.5) идет за 1.65, а Ф2(-13.5) — за 2.15.

Тотал очков больше 154.5 доступен за 1.90, как и ТМ 154.5.

Шансы «Нижнего Новгорода» забросить 72 очка минимум оцениваются котировкой 1.87.

Уверены, что «Зенит» наберет свыше 82 очков? ИТБ2 (82.5) доступен за 1.81.

Вы также можете сделать ставку на чет или нечет итогового счета встречи — с одинаковым коэффициентом 1.90.

Прогнозы на спорт
БК Зенит
БК Нижний Новгород
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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